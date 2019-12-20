انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية بمقدار بنسبة 0.30% إلى 1474.40 دولارًا أمريكيًا، وارتفع سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 0.18% إلى 1476.70 دولارًا.
وسجلت أسعار الذهب محليا اليوم الجمعة 20-12-2019 ، ارتفاعا طفيفا بمقدار جنيه واحد لكل جرام عن ختامها أمس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 659 جنيها للجرام، حسب موقع "أيجيبت جولد برايس توداي المتخصص".
أسعار الذهب اليوم الجمعة
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التعليقات على انخفاض عالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 0.30%
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