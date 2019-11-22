

شركة طاقة شمسية نيجيرية تجمع تمويلا 20 مليون دولار شركة طاقة شمسية نيجيرية تجمع تمويلا 20 مليون دولار

أعلنت شركة "رينسورس" النيجيرية للطاقة الشمسية، الخميس، أنها تمكنت من جمع 20 مليون دولار تمويلا لمشروعاتها في نيجيريا، بدعم من المؤسسة الاستثمارية الخاصة ببيير أوميديار مؤسس موقع التسوق الإلكتروني "إيباي".



وقال أديمولا أديسينا، الرئيس التنفيذي لشركة "رينسورس" النيجيرية، في مقابلة عبر الهاتف لوكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، إن الشركة تلقت تمويلا لأسهم رأس المال من مجموعة من المستثمرين، من بينهم شبكة أوميديار و"سي أر إي فينشر كابيتال".



وتابع: وهو ما سيمكن الشركة من استهداف ما يصل إلى نحو 20 سوقا حصرية خلال 18 شهراً.

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وقال أديسينا إن شركة رينسورس ستقوم "بتغطية أسطح الأسواق بالألواح الشمسية".وأضاف أن الشركة ستقوم كذلك بتركيب أنظمة الجهد والبطاريات والعدادات الذكية.وأوضح أديسينا "نحن نفكر أيضا في التعاون مع شركات توزيع لمخاطبة العملاء في القطاعين الصناعي والسكني".وتعجز الحكومة، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، عن تزويد المنازل والشركات إلا بما يقرب من ربع قدرتها الإجمالية للطاقة، بسبب بنيتها التحتية المتداعية.ووفقا لهيئة توزيع الكهرباء المملوكة للحكومة فإن خطوط نقل التيار الكهربائي يمكنها أن تحمل نظريا فقط نحو 7500 ميجاوات.وحسب أديسينا، فقد تم تكليف شركة رينسورس بالعمل بالفعل في7 قطاعات سوقية في أنحاء البلاد، وإنها تتطلع حاليا للتوسع بشكل سريع.