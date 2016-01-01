مفاجآة سارة لطلاب 2 ثانوي الذين فقدوا التابلت .. تعرف عليها



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسليم أجهزة تابلت جديدة لطلاب الصف الثاني الثانوي الذين فقدوا اجزة التابلت الخاصة بهم والتي تسلموها العام الدراسي الماضي.



وشددت وزارة التربية والتعليم خلال خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية ، على أنه يشترط على هؤلاء الطلاب لتسليم اجهزة التابلت الجديدة ، أن يكونوا قد استوفوا الاجراءات المطلوبة بديوان عام الوزارة.



وقالت وزارة التربية والتعليم ،إنه في حالة عدم استيفاء الاجراءات بديوان عام الوزارة ، يتم اختبار هؤلاء الطلاب على أجهزة بديلة من الأجهزة المتوفرة لدى معلمي المدارس .

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جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019.وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.