حصاد 2019 | إنشاء مدرسة زراعية.. وتشغيل أول مدرسة بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد



مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد



أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد عن الانتهاء من إنشاء مدرسة بلاط الثانوية الزراعية على مساحة 72 فدانًا، وتضم 20 مبنى على مساحة 29 فدانًا.



وأكد وجدي واصف مدير الإدارة التعليمية بمركز بلاط، أنه جرى الانتهاء من حفر البئر الخاص بالمدرسة لاستخدامه في الزراعة والصوب الزراعية التي ستقام على مساحة 43 فدانًا.



وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قد تفقد مبني المدرسة ووجه بضرورة البدء فى التشجير حول فناء المدرسة ومد شبكات ري بالتنقيط حولها حفاظا على سلامة المبني, مشيرا إلى أن تكلفة المبني بلغت 60 مليون جنيه.

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ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لسرعة تأثيث وتجهيز المدرسة التي تضم معامل وعنابر للإنتاج الداجني والحيواني ومناحل ومزرعة على مساحة ٥٣ بئرا ملحقا بها بئر ري وحوض أكسدة.وشهدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة نجاح تشغيل أول مدرسة بالطاقة الشمسية وتسعي حاليا لتعميمها بباقي المدارس.يقول أسعد سعد فرح، مدير إدارة مدرسة الخارجة الثانوية، إن مشروع تشغيل المدرسة بالطاقة الشمسية حقق نجاحا كبيرا بعد انتظام تدفق التيار الكهربائى الناتج عن الخلايا الشمسية بديلا للطاقة الكهربائية والذى تم توصيله يوم الأربعاء الماضى تمهيدا لتدشين اللواء محمد الزملوط لتجربة المحطة رسميا خلال أيام، وقامت نائب المحافظ حنان مجدى بتفقد تشغيل المحطة للتأكد من انتظام عملها وتشغيلها بنجاح.أضاف فرح، أن تكلفة المشروع بلغت 171 ألف جنيه تم فيها توفير دعم بقيمة 160 ألف جنيه من صندوق المحافظة بتوجيهات المحافظ وصرف 11 ألف جنيه من مديرية التربية والتعليم حيث جرى تركيب محطة الطاقة الشمسية بقدرة 8 كيلو وات وربطها بالشبكة الموحدة لتصدير الطاقة الناتجة عن الخلايا الشمسية كفائض عن احتياج المدرسة بما يوفر عائد مالى لصالح ميزانية المدرسة.أكد مدير المدرسة، أن تجربة تشغيل المدرسة بالطاقة الشمسية جاءت نتيجة تكرار انقطاع الكهرباء عن المدرسة بسبب نفاد رصيد كروت الشحن الذكية وهو ما تسبب فى حدوث خلل جزئى فى انتظام العملية التعليمية حيث قررت إدارة المدرسة تنفيذا لمبادرة محافظ الوادى الجديد بالتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية كطاقة جديدة وبديلة للطاقة الكهربائية فى المصالح الحكومية.أوضح ، أن مدرسة الخارجة الثانوية بنين تعتبر هى المدرسة الأولى على مستوى المحافظة التى يتم تشغيلها بنظام الطاقة الشمسية بالكامل حيث تم استخدام الطاقة الكهربية فى تشغيل كافة الأجهزة وإضاءة المعامل والفصول والإضاءة الليلية بالمدرسة تأكيدا على أن الطاقة الشمسية تمثل أحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التى يمكن الاعتماد عليها بما يوفر تكلفة فواتير الكهرباء الشهرية على إدارة المدرسة بجانب توفير دخلا من عوائد تصدير الفائض إلى الشبكة الموحدة للكهرباء.