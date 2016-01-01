لأول مرة.. انعقاد امتحانات دكتوراة الجراحة العامة بطب كفر الشيخ

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شهدت كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، انعقاد لجنة امتحان الدكتوراة في تخصص الجراحة العامة، والتي تعقد لأول مرة في الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب.



وقال الدكتور خالد إسماعيل رئيس قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ إن الامتحانات تمت بشفافية تامة وبحضور عدد كبير من أساتذة الجراحة من مختلف الجامعات المصرية مشيرًا إلى تكرار التجربة مستقبلا موجها الشكر لرئيس الجامعة على دعمه وتشجيعه.



وأضاف الدكتور طه إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة، ووكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تلك هى المرة الأولي التي تشهد الكلية عقد امتحان دكتوراه جراحة عامة منذ إنشائها حيث تشكلت اللجنة من 14 أستاذًا بكليات الطب على مستوى الجامعات المصرية.

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وذكر أسماء الأساتذة الممتحنين، وهم محمد فريد أستاذ جراحة الشرج و القولون بطب المنصورة و سكرتير جمعية الجراحين المصرية، والدكتور جلال أبو رية أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتور عاطف عبد الغني أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة بنها والدكتور حميدة السيد حميدة أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الزقازيق.وأضاف: ضمت اللجنة، الدكتور خالد صفوت أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس قسم الجراحة، والدكتور مصطفي الشيخ، والدكتور جمال موسي والدكتور أسامة الخضراوي، والدكتور حمدي عبد الهادي و الدكتور حمدي صدقي و الدكتور محمد حمدي أبورية، أساتذة الجراحة بكلية الطب جامعة طنطا و الدكتور جلال أبوالنجا و الدكتور ياسر حمزة و الدكتور، وليد الشاذلي، أساتذة الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكندرية.وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بالجهود المبذولة في كلية الطب البشري معربًا عن تقديره لما وصلت إليه الكلية من تحقيق رسالتها و مكانة متميزة في وقت قياسي مقدما الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.وقال رئيس الجامعة، إن امتحان دكتوراه جراحة عامة بطب كفر الشيخ يمثل إنجازا مهما في تاريخ الكلية مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تشجيع الدراسات العليا والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تحقيق الهدف المنشود بتأسيس مجتمع قائم على العلم والتكنولوجيا والمعرفة لتحقيق رؤية مصر 2030 م.