

الأهلي يفوز على الإسماعيلي 1-0 ويواصل تصدر الدوري الأهلي يفوز على الإسماعيلي 1-0 ويواصل تصدر الدوري



انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.



الشوط الأول



كما اعتدنا في مباريات الأهلي والإسماعيلي وجود حماسة اللاعبين كبيرة لتحقيق هدف التقدم، وهذا ما شاهدناه في بداية المباراة حيث وصل الأحمر إلى المرمى والدراويش هددوا المارد في الدقائق الأولى أيضًا.

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توغل عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي بين دفاعات الأهلي في الدقيقة 4 ووصل إلى منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى، ومرر كرة هددت مرمى محمد الشناوي ولكن لم تترجم الهجمة إلى هدف.ورد محمد مجدي أفشة بتسديدة قوية على مرمى محمد مجدي حارس الإسماعيلي في الدقيقة 7، ولكن خرجت إلى ركنية ولم تسفر الهجمة عن هدف التقدم للأهلي.واختبار آخر لـ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن طريق همام طارق لاعب الإسماعيلي، من تسديدة قوية ولكن احتضنها الشناوي ببراعة في الدقيقة 10 من عمر المباراة.وسقط مروان محسن لاعب الأهلي في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد اصطدامه بأحد اللاعبين ولكن لم يحتج إلى الجهاز الطبي للأهلي واستمر في المباراة بسلام.وسدد أيمن أشرف لاعب الأهلي صاروخية أنقذها عارضة مرمى محمد مجدى حارس الإسماعيلي، في الدقيقة 19 من عمر المباراة، وحرمت الأهلي من تسجيل الهدف الأول.واستمر الأهلي في الضغط بشكل كبير على مرمى الإسماعيلي لتحقيق الهدف الأول قبل النصف ساعة الأولى، ولكن دفاعات الإسماعيلي القوية استمرت في إيقاف هجمات المارد الأحمر.وحاول الإسماعيلي الخروج من منتصف ملعبه والوصول إلى مرمى الأهلي، ولكنه لم يستطع إلا أن يصل بالكرة ويقع مهاجمه عبد الرحمن مجدى في مصيدة التسلل.وسقط محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بعد تعرضه للإصابة ومحمد مخلوف لاعب الإسماعيلي بعد التحامهما سويًا في كرة مشتركة، ولكن استمرا في المباراة بشكل طبيعية في الدقيقة 29 من عمر المباراة.وصنع الأهلي هجمة منظمة في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ولكن لم ينجح في تحقيق الهدف الأول واستمر المارد الأحمر في الضغط على أمل إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف على الإسماعيلي.وتلقى أليو ديانج لاعب الأهلي أول بطاقة صفراء في المباراة، بعد تدخله بقوة على أحد لاعبي الإسماعيلي في كرة عالية، في الدقيقة 44 من عمر المباراة.الشوط الثانيولجأ الأهلي للتسديد من خارج منطقة الجزاء، بعد ان نصب الإسماعيلي متاريسه الدفاعية في بداية شوط المباراة الثاني، ولكن المارد الاحمر لم يستطيع أن يسجل هدف التقدم حتى الدقيقة 55 من عمر المباراة.وبات اللقاء من طرف واحد، حيث سيطر الأهلي على مجريات الأمور وشن هجوم ناري على الإسماعيلي ولكن صمد الدراويش بقوة أمام هذا الهجوم ومنع الأحمر من تسجيل الأهداف.ورفض مروان محسن مهاجم الأهلي هدية حسين الشحات الذي مرر له كره بينية مميزة انفرد بها بـ محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي وسددها بين يدي مجدي وحرم الأهلي من الهدف الأول في الدقيقة 57.وعلى الجانب الآخر تألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأنقذ مرماه من هدف مؤكد جاء من رأسية خطيرة في الدقيقة 60 من اللاعب بيكيتى سيلفا.و أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التغيير الأول بنزول سعد سمير بدلًا من رامي ربيعة بعد تعرضه للإصابة وخروجه من أرض الملعب.وبعد دقيقة واحدة أجرى الأهلي التبديل الثاني، بنزول وليد سليمان وخروج محمد مجدى أفشة في الدقيقة 65 من عمر المباراة.وعلى عكس المباراة، تراجع أداء الأهلي وشن الإسماعيلي هجوما قويا على الأهلي وهدد مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر أكثر من مرة، ولكن تألق الشناوي وحرم الدراويش من تحقيق هدف التقدم.وسجل وليد سليمان اللاعب البديل لـ مروان محسن، الهدف عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 77 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد هاني وجملة أروع من لاعبي الأهلي بدأت من أقدام أحمد الشيخ.واشتعلت المباراة أكثر من سابقها، وحماسة اللاعبين ازدادت وتبادل الفريقين الهجمات وول الإسماعيلي أكثر من مرة إلى مرمى الشناوي، والأهلي لم يكتفي بهدف التقدم ولكن حاول مرمرًا تكرار الهجمات لتحقيق هدف آخر.وأجرى الأهلي التبديل الثالث والأخير، بنزول وليد أزارو وخروج حسين الشحات.وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي الى 21 نقطة وواصل تصدره للمركز الأول للدوري الممتاز، بينما استقر الإسماعيلي عند النقطة 13 نقطة في المركز السادس.