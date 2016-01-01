طريقة عمل سلطة بطاطس بالزبدة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل سلطة بطاطس بالزبدة

صورة الخبر: سلطة بطاطس بالزبدة
سلطة بطاطس بالزبدة


سلطة بطاطس بالزبدة من الأطباق الجانبية الغير تقليدية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير سلطة بطاطس بالزبدة
بطاطس مسلوقة مهروسة
زبدة
ثوم
ملح
كمون ناعم
زيت
شطة ناعمة
فلفل أسود
جبنة رومي

طريقة تحضير سلطة بطاطس بالزبدة
* يشوح الثوم في الزبدة والزيت على النار مع الكمون والملح
* تضاف البطاطس والبقدونس والجبنة الرومي حسب الرغبة ويقلب كل الخليط
* تضاف الشطة وعصير الليمون ويقدم

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل سلطة بطاطس بالزبدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75021

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager