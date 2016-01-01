طريقة تحضير الكيك بمشروب الشوكولاتة.. خطوة بـ خطوة

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كيك بمشروب الشوكولاتة


يعد الكيك من الكلات المفضلة لجميع الأشخاص، ويفضل تواجدها فى المنزل بشكل مستمر، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الكيك بمشروب الشوكولاتة على طريقة الشيف نرمين هنو.

مكونات الكيك بمشروب الشوكولاتة:-

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- الكيك
- 1 كوب سكر بودرة
- 2 كوب حليب
- 1 كوب زيت
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 1 كوب دقيق
- 1 كوب مشروب شوكولاتة
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودرة

الآيسينج:-
- 1 كوب كريمة
- نصف كوب جبنة ماسكربوني
- ربع كوب سكر بودرة
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- شوكولاتة فورماسيه
طريقة تحضير كيك بمشروب الشوكولاتة:-
الكيك
- يسخن الفرن على درجة حرارة 160

- تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا

- يمزج البيض مع السكر والفانيليا، ثم يضاف الزيت تدريجيا

- يضاف الحليب والمكونات الجافة

- توضع في الصينية، وتخبز في الفرن 30 دقيقة

- تترك لتبرد تماما

- يوضع الآيسينج على سطح الكيك

- يزين بالفورماسيه

الآيسينج

- تخلط الجبنة مع السكر والفانيليا جيدا، ثم تضاف الكريمة تدريجيا، حتى الوصول للقوام المطلوب

المصدر: elbalad

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