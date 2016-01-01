طريقة تحضير الكيك بمشروب الشوكولاتة.. خطوة بـ خطوة



كيك بمشروب الشوكولاتة كيك بمشروب الشوكولاتة



يعد الكيك من الكلات المفضلة لجميع الأشخاص، ويفضل تواجدها فى المنزل بشكل مستمر، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الكيك بمشروب الشوكولاتة على طريقة الشيف نرمين هنو.



مكونات الكيك بمشروب الشوكولاتة:-



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