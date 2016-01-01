هنفطر إيه النهاردة؟ فول إسكندرانى وجبن بالخضراوات



فول إسكندرانى فول إسكندرانى



تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب تناولها بحرص شديد، وبشكل جيد لكى تعطى الجسم الطاقة والمغذيات التى يحتاجها طوال اليوم، ولذلك سنقدم لكم طريقة إعداد الفول الإسكندرانى والجبن بالخضراوات.



مكونات الفول الإسكندرانى:-



- فول مدمس

- زيت

- بصل

- طماطم

- كمون

- ملح

- فلفل أحمر حار

- طحينة

- بقدونس

- عصير ليمون

طريقة تحضير فول إسكندرانى:-

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- سخني الزيت على النار ثم شوحي فيه البصل حتى يسخن- ضعي الفول على النار ثم ضيفي إليه الطماطم مكعبات ورشة كمون و ملح وملعقتين طحينة وبقدونس مقطع ناعم وعصير ليمون و الفلفل الحار- امزجي الخليط جيدا ثم يقدممكونات الجبن بالخضراوات:-- جبن ( النوع المفضل)- فلفل رومى- طماطم مكعبات- زيت زيتونطريقة تحضير الجبن بالخضراوات:-- ضعى الجبن فى وعاء- ضيفى الفلفل الرومى المقطع مع الطماطم المكعبات- أمزجى المكونات جيدًا معًا- ضيفى زيت الزيتون على الوجه