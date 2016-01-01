هنفطر إيه النهاردة؟ فول إسكندرانى وجبن بالخضراوات

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب تناولها بحرص شديد، وبشكل جيد لكى تعطى الجسم الطاقة والمغذيات التى يحتاجها طوال اليوم، ولذلك سنقدم لكم طريقة إعداد الفول الإسكندرانى والجبن بالخضراوات.
مكونات الفول الإسكندرانى:-
- فول مدمس
- زيت
- بصل
- طماطم
- كمون
- ملح
- فلفل أحمر حار
- طحينة
- بقدونس
- عصير ليمون
طريقة تحضير فول إسكندرانى:-
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