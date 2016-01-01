هنفطر إيه النهاردة؟ فول إسكندرانى وجبن بالخضراوات

آخر الأخبارالأسرة والطفل › هنفطر إيه النهاردة؟ فول إسكندرانى وجبن بالخضراوات

صورة الخبر: فول إسكندرانى
فول إسكندرانى


تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب تناولها بحرص شديد، وبشكل جيد لكى تعطى الجسم الطاقة والمغذيات التى يحتاجها طوال اليوم، ولذلك سنقدم لكم طريقة إعداد الفول الإسكندرانى والجبن بالخضراوات.

مكونات الفول الإسكندرانى:-

- فول مدمس
- زيت
- بصل
- طماطم
- كمون
- ملح
- فلفل أحمر حار
- طحينة
- بقدونس
- عصير ليمون
طريقة تحضير فول إسكندرانى:-

- سخني الزيت على النار ثم شوحي فيه البصل حتى يسخن

- ضعي الفول على النار ثم ضيفي إليه الطماطم مكعبات ورشة كمون و ملح وملعقتين طحينة وبقدونس مقطع ناعم وعصير ليمون و الفلفل الحار

- امزجي الخليط جيدا ثم يقدم

مكونات الجبن بالخضراوات:-
- جبن ( النوع المفضل)
- فلفل رومى
- طماطم مكعبات
- زيت زيتون

طريقة تحضير الجبن بالخضراوات:-

- ضعى الجبن فى وعاء
- ضيفى الفلفل الرومى المقطع مع الطماطم المكعبات
- أمزجى المكونات جيدًا معًا
- ضيفى زيت الزيتون على الوجه

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هنفطر إيه النهاردة؟ فول إسكندرانى وجبن بالخضراوات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27392

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager