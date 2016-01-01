لو عروسة.. 10 أفكار لتنظيم التوابل في المطبخ



أفكار لتنظيم التوابل في المطبخ أفكار لتنظيم التوابل في المطبخ



تحتار كل الفتيات المقبلات علي الزواج عند اختيار المقتنيات، فكل فتاة لها ذوق خاص بها، سواء الكلاسيكي أو المودرن، أو ذات الألوان الغامقة او الزاهية.



كما تعد مقتنيات المطبخ من الأدوات الهامة، ومن أبرزها تنظيم التوابل بشكل أنيق، ولا تأخذ حيزًا كبيرًا، فهناك العديد من الأفكار المبتكرة التي تساعد على اختيارك لتنظيم التوابل في المطبخ.



وهناك بعض الأفكار التي يقدمها موقع "goodhousekeeping"، التي تجمع بين عدة اشكال جذابة ومنها شكل خلية النحل، والتي تكون عبارة عن أواني دائرية تحوي بها جميع التوابل وذلك بالتعليق على الحائط.

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كما أن هناك نوعا آخر وهي الرفوف، وذلك عند وضع مجموعة من الرفوف على الحائط ووضع عليها زجاجات التوابل بشكل أنيق.اقرأ ايضًا:للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمامكيفية الوصول للراحة والهدوء من خلال ديكور المنزلوأشار موقع "goodhousekeeping"، إلى أن هناك خيارات لتخزين التوابل، دون وضعهم في مكان بارز، وذلك عن طريق تخصيص مكان داخل إحدى الأدراج بالمطبخ ووضع فيه البرطمانات، ويمكن تخصيص أحد الأدرفة بشكل طولي.ويتم اختيار ألوان المقتنيات بناءًا على الألوان الأساسية بالمطبخ، وان يكون في امكانية الكتابة على الزجاجة بشكل مبتكر وبالالوان، ويمكن ان تزين بشكل جذاب.