تحتار كل الفتيات المقبلات علي الزواج عند اختيار المقتنيات، فكل فتاة لها ذوق خاص بها، سواء الكلاسيكي أو المودرن، أو ذات الألوان الغامقة او الزاهية.
كما تعد مقتنيات المطبخ من الأدوات الهامة، ومن أبرزها تنظيم التوابل بشكل أنيق، ولا تأخذ حيزًا كبيرًا، فهناك العديد من الأفكار المبتكرة التي تساعد على اختيارك لتنظيم التوابل في المطبخ.
وهناك بعض الأفكار التي يقدمها موقع "goodhousekeeping"، التي تجمع بين عدة اشكال جذابة ومنها شكل خلية النحل، والتي تكون عبارة عن أواني دائرية تحوي بها جميع التوابل وذلك بالتعليق على الحائط.
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التعليقات على لو عروسة.. 10 أفكار لتنظيم التوابل في المطبخ
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