شاهد.. للسيدات.. تعرفي على أسباب الاكتئاب المزاجي وعلاجه



أسباب الاكتئاب المزاجي وعلاجه أسباب الاكتئاب المزاجي وعلاجه



انتشر في الآونة الأخيرة حالات عديدة من الانتحار ولاسيما في سن الشباب، نتيجة لضغوطات اجتماعية، ومشكلات نفسية.



أكد دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية لـ "صدى البلد"، ان الاكتئاب مرض مزمن ومصنف عالميًا، كما أنه دافع قوي للانتحار.



وكشف أن هناك أنواع من الاكتئاب وأبرزها الاكتئاب المزاجي، والذي يكون نتيجة تغيير فصول السنة، ويصيب السيدات أكثر من الرجال بنسبة ٦ إلى ١، ويرجع إلى الهرمونات والتغيرات الأنثوية عند السيدات.

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ونصح "هاني" خلال حديثه لـ "صدى البلد"، بعدم الاستهانة عند سماع أن هناك اشخاصًا تمر بالاكتئاب، فهو ناقوس خطر للانتحار.وتابع أن الوجع النفسي من أشد الأوجاع الذي يتعرض لها الإنسان في الحياة، وهو الوجع غير الملموس غير المحسوس، دون القدرة عن الحديث مع الآخرين.