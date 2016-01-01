شاهد.. للسيدات.. تعرفي على أسباب الاكتئاب المزاجي وعلاجه

آخر الأخبارالأسرة والطفل › شاهد.. للسيدات.. تعرفي على أسباب الاكتئاب المزاجي وعلاجه

صورة الخبر: أسباب الاكتئاب المزاجي وعلاجه
أسباب الاكتئاب المزاجي وعلاجه


انتشر في الآونة الأخيرة حالات عديدة من الانتحار ولاسيما في سن الشباب، نتيجة لضغوطات اجتماعية، ومشكلات نفسية.

أكد دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية لـ "صدى البلد"، ان الاكتئاب مرض مزمن ومصنف عالميًا، كما أنه دافع قوي للانتحار.

وكشف أن هناك أنواع من الاكتئاب وأبرزها الاكتئاب المزاجي، والذي يكون نتيجة تغيير فصول السنة، ويصيب السيدات أكثر من الرجال بنسبة ٦ إلى ١، ويرجع إلى الهرمونات والتغيرات الأنثوية عند السيدات.

ونصح "هاني" خلال حديثه لـ "صدى البلد"، بعدم الاستهانة عند سماع أن هناك اشخاصًا تمر بالاكتئاب، فهو ناقوس خطر للانتحار.

وتابع أن الوجع النفسي من أشد الأوجاع الذي يتعرض لها الإنسان في الحياة، وهو الوجع غير الملموس غير المحسوس، دون القدرة عن الحديث مع الآخرين.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. للسيدات.. تعرفي على أسباب الاكتئاب المزاجي وعلاجه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67153

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager