رجحت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن تتواصل ضربات تل أبيب نحو طهران على الأراضي السورية وربما مناطق أخرى خلال عام 2020 وقد تشتعل الأمور لتكون أكبر من ذلك، إضافة إلى عدم وجود تهدئة طويل الأمد مع حركة حماس، ما يعني أن غزة قد تكون معرضة لغارات إسرائيلية أخرى خلال العام القادم.
وقالت التقارير، إن كيان الإحتلال سيواصل المواجهة مع إيران بسوريا وغيرها من الدول، وسيمنع تهريب الأسلحة إلى لبنان.
وتتحدث شخصيات سياسية بارزة في كيان الإحتلال وخارجه، بأن إيران تهدد إسرائيل من خلال إحاطتها بجماعات موالية لها في لبنان وسوريا والعراق، هذا فضلًا عن المقاومة الفلسطينية المتربصة لإسرائيل دائمًا.
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التعليقات على رعب نووي.. ضربة عسكرية إسرائيلية على إيران في هذا الوقت
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