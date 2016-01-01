أعلنت شركة "فولكس فاغن" عن تزويد سيارتها الكهربائية ID.3 بنظام إنذار صوتي، وذلك تطبيقا للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وتنص اللوائح على ضرورة أن تُصدر السيارات الكهربائية إنذارا صوتيا لتنبيه المشاة من أجل رفع مستوى السلامة والأمان في الحركة المرورية.
وأوضحت الشركة الألمانية أنها تعاونت مع الموسيقار العالمي ليسلي ماندوكي، من أجل "إبداع" إنذار صوتي "يستشرف المستقبل"، ويعبر عن هوية السيارة الكهربائية.
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التعليقات على سيارة فولكس فاغن تحذر المشاة بـ"إنذار صوتي" من إبداع موسيقار
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