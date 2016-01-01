سيارة فولكس فاغن تحذر المشاة بـ"إنذار صوتي" من إبداع موسيقار

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سيارة فولكس فاغن تحذر المشاة بـ"إنذار صوتي" من إبداع موسيقار

أعلنت شركة "فولكس فاغن" عن تزويد سيارتها الكهربائية ID.3 بنظام إنذار صوتي، وذلك تطبيقا للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وتنص اللوائح على ضرورة أن تُصدر السيارات الكهربائية إنذارا صوتيا لتنبيه المشاة من أجل رفع مستوى السلامة والأمان في الحركة المرورية.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها تعاونت مع الموسيقار العالمي ليسلي ماندوكي، من أجل "إبداع" إنذار صوتي "يستشرف المستقبل"، ويعبر عن هوية السيارة الكهربائية.

وأشارت "فولكس فاغن" إلى أن الإنذار الصوتي سيصدر حتى سرعة 30 كيلومتر في الساعة، وسيكون مسموعا خارج وداخل السيارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

جدير بالذكر أن "فولكس فاغن" ستطلق السيارة الكهربائية الجديدة بالأسواق في منتصف 2020.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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