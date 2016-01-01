

هل ستصنع جنرال موتورز سيارة كورفيت كهربائية بالكامل؟ هل ستصنع جنرال موتورز سيارة كورفيت كهربائية بالكامل؟

شارك المهندس المشرف على كورفيت C8، تادج جوكتر، في مقابلة إعلامية أخرى تحدث فيها باستفاضة عن كورفيت الجديدة كما تم سؤاله عن نية الشركة فيما يتعلق بنسخة كهربائية.



جوكتر حاول التهرب من الإجابة في البداية ورفض التعليق على الأمر، ولكن أردف في النهاية: “كورفيت هي جزء من حنرال موتورز، ومن المعروف أن خطة الشركة هي الاتجاه نحو عدم الانبعاثات بالكامل من موديلاتنا، ولكن هذا في المستقبل، وسنصل إليه يوما ما”.



هذه أوضح إشارة حتى الآن لتطوير كورفيت كهربائية بالكامل، ولكن بما أن جنرال موتورز طورت منصة جديدة كاملة لكورفيت، لا نتوقع الانتقال الكهربائية قريبا، غالبا مع الجيل القادم.

قد يعجبك أيضا...

بالطبع وضعية المحرك الوسطي لكورفيت الجديدة مناسبة جدا للمولدات الكهربائية خاصة وأن أغطية المحركات الطويلة غير مثالية للمولدات الكهربائية، وربما كان هذا من دوافع الانتقال للمحرك الوسطي.