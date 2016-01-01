

تويوتا تكشف عن أسعار الجيل الرابع من "هايلاندر" رباعية الدفع.. فيديو وصور تويوتا تكشف عن أسعار الجيل الرابع من "هايلاندر" رباعية الدفع.. فيديو وصور

كشفت شركة تويوتا اليابانية الرائدة فى صناعة وتطوير السيارات، خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات في أبريل الماضي، عن الجيل الرابع من سيارات Highlander الشهيرة الجديدة كليًا.



وبالنظر إلى المواصفات المستحدثة بالجيل الجديد من هايلاندر، فإن خبراء يرون أنها قد تصبح واحدة من أفضل السيارات رباعية الدفع في العالم وأكثرها اقتصادية.



وتختلف تويوتا Highlander الجديدة تماما عن الجيل السابق، إذ أصبحت أكثر عصرية بفضل هيكلها الانسيابي الذي يبلغ طوله 4.95 مترًا ويتميز بالعديد من الجماليات مثل الشبك الأمامي العريض، ولمسات الكروم التي تتداخل مع مختلف أجزاء الهيكل، والعجلات الكبيرة، ومصابيح الـ LED وغيرها.

وبحسب موقع قناة "روسيا اليوم" بالعربي، يعتمد النموذج الرئيسي من هذه السيارة على محرك اقتصادي بـ 6 أسطوانات وسعة 3.5 ليتر، قادر على توليد عزم يعادل 295 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ولديه نظاما دفع أمامي وخلفي.ومن المقرر طرح نسخة هجينة تويوتا Highlander الجديدة بمعدل استهلاك قليل للوقود، وتعتمد على محرك بنزين بـ 4 أسطوانات وسعة 2.5 ليتر، ومحرك كهربائي، قادرين على توليد عزم يعادل 243 حصانا.وتوفر تويوتا 4 فئات من هايلاندر بالإضافة إلى النسخة الهجينة، وتبدأ أسعارها من دولار أى ما يعادل (544 ألف جنيه مصري) تقريبًا للفئة L 2020، و39600 دولار (624 ألف جنيه) تقريبا للفئة XLE، ونموذج "ليميتيد" بسعر 43600 دولار أي نحو (688 ألف جنيه)، والفئة "تيتانيوم"بسعر 46850 دولار أى مايعادل (736 ألف جنيه) تقريبًا.



















