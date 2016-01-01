

بي ام دبليو: عملاؤنا معجبون بالشبك الأمامي الجديد لسياراتنا! بي ام دبليو: عملاؤنا معجبون بالشبك الأمامي الجديد لسياراتنا!

صرح رئيس قسم المنتجات لبي ام دبليو، بيتر هينريتش، أن الشركة تلقت ردود فعل “إيجابية جدا” على الشبك الأمامي الكبير الجديد، والذي رأيناه على X7 وكونسيبت 4 الاختبارية.



منذ الكشف عن التصميم الجديد وقد رأينا ردود فعل متناقضة من المتابعين ومحللي السيارات، ما بين معجب وساخر، ولكن هينريتش مؤمن أن التوجه الجديد للشركة تحت قيادة رئيس التصميم ادريان فان هويدونك، هو التوجه الصحيح، وأن بيانات المستهلكين تدل على إعجابهم بالشكل الجديد.



وأشار هينريتش إلى النجاح الكبير لـ X7 المزودة بهذا الشبك، ما يدل على رضى عملاء بي ام دبليو بالشكل الجديد، مع اعترافه بوجود “أصوات تبحث دائما عن الانتقاد وتخشى أي شيء جديد، ولكننا واثقون جدا وسنستمر على هذا الاتجاه”.







