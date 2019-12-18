

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو

أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الأحوال الجوية ستستمر في حالة الاستقرار، وأن الشبورة المائية ستظل متواجدة بكثافة على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المزروعات.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر قناة مصر الأولى، أنه ينبغي على قائدي المركبات توخي الحذر خلال القيادة على الطرق السريعة.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن الطقس يميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مشيرا إلى أن فارق الدرجات قد يكون 10 درجات بين العظمى والصغرى.

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وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إلى أنه ينصح السادة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، كون أن الأحوال الجوية تميل إلى فصل الشتاء.وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.