أعلنت فنلندا عن تقديم دورتها المكثفة الخاصة بتعليم "الذكاء الاصطناعي" وذلك بشكل مجاني في مدة تصل لـ6 أسابيع.
وبحسب "سكاي نيوز" فإن فنلندا قد أطلقت الدورة السنة الماضية لتثقيف مواطنيها حول هذا التقنية المتطورة وقررت ترجمة الدورة التدريبية إلى عدد من لغات بلدان الأوروبي الرئيسية كهدية لمواطنيها ممن يرغبون بالالتحاق بهذه الدورة التدريبية.
وتحمل الدورة اسم "عناصر الذكاء الاصطناعي"، وهي متوفرة باللغات الإنجليزية والسويدية والإستونية والفنلندية والألمانية، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عن موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.
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التعليقات على فنلندا تقدم دورة مجانية عن الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أسابيع
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