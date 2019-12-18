خطف الدولي المصري محمد صلاح أنظار الجميع بلمساته وعزف أجمل سيمفونية بإبداعته داخل المستطيل الأخضر، ليواصل بعدها إبهار الجميع بمواقفه الإنسانية بتلبية نداء عشاقه خارج الملعب، ليتوج في النهاية مجهوداته بجائزة فردية لخصت مجريات أولى مبارياته، بعد قيادته ليفربول إلى المباراة النهائية والاقتراب من ملامسة أغلى أحلامه.
وقد يتساءل البعض عن مدى تغير مواقف صلاح بازدياد نجوميته بتواجده في المركز الخامس بقائمة أفضل لاعبي العالم، ولكنه يؤكد دائما على ثبات مواقفه الإنسانية بتلبية طلبات جماهيره، والتي رصدت الكاميرات التليفزيونية آخرها في مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي، التي جمعت بينهما مساء أمس، وانتهت بتفوق الريدز بنتيجة 2-1، حيث أظهرت قيام صلاح بتقديم التيشرت الخاص به لطفلة من جامعي الكرة داخل ملعب المباراة.
وجاءت لقطة صلاح الرائعة أثناء خروجه إلى غرف الملابس، عقب نهاية الشوط الأول من المباراة، التي تمكن خلالها من صناعة الهدف الأول للغيني نابي كيتا، والمساهمة في الهدف الثاني، بعدما نجح في الاحتفاظ بالكرة رغم ضغط مدافعي مونتيري، ليسلمها لزميله أرنولد، الذي أرسل عرضية مميزة إلى منطقة الجزاء، ليلمسها فيرمينو إلى شباك مونتيري، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
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التعليقات على هل يلبي محمد صلاح طلبات جماهيره؟.. صورة جديدة تجيب
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