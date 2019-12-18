

هل يلبي محمد صلاح طلبات جماهيره؟.. صورة جديدة تجيب هل يلبي محمد صلاح طلبات جماهيره؟.. صورة جديدة تجيب

خطف الدولي المصري محمد صلاح أنظار الجميع بلمساته وعزف أجمل سيمفونية بإبداعته داخل المستطيل الأخضر، ليواصل بعدها إبهار الجميع بمواقفه الإنسانية بتلبية نداء عشاقه خارج الملعب، ليتوج في النهاية مجهوداته بجائزة فردية لخصت مجريات أولى مبارياته، بعد قيادته ليفربول إلى المباراة النهائية والاقتراب من ملامسة أغلى أحلامه.



وقد يتساءل البعض عن مدى تغير مواقف صلاح بازدياد نجوميته بتواجده في المركز الخامس بقائمة أفضل لاعبي العالم، ولكنه يؤكد دائما على ثبات مواقفه الإنسانية بتلبية طلبات جماهيره، والتي رصدت الكاميرات التليفزيونية آخرها في مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي، التي جمعت بينهما مساء أمس، وانتهت بتفوق الريدز بنتيجة 2-1، حيث أظهرت قيام صلاح بتقديم التيشرت الخاص به لطفلة من جامعي الكرة داخل ملعب المباراة.



وجاءت لقطة صلاح الرائعة أثناء خروجه إلى غرف الملابس، عقب نهاية الشوط الأول من المباراة، التي تمكن خلالها من صناعة الهدف الأول للغيني نابي كيتا، والمساهمة في الهدف الثاني، بعدما نجح في الاحتفاظ بالكرة رغم ضغط مدافعي مونتيري، ليسلمها لزميله أرنولد، الذي أرسل عرضية مميزة إلى منطقة الجزاء، ليلمسها فيرمينو إلى شباك مونتيري، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها صلاح بتلبية نداء جماهيره، حيث سبق له القيام بالعديد من المواقف الرائعة التي تبين مدى استجابته لطلباتهم، جاء أبرزها كالتالي.محمد صلاح يُلبي طلب طفلقام طفل صغير من جماهير ليفربول برفع لافتة طوال أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام، يطالب فيها بتيشرت محمد صلاح، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي.ولم يتوانَ صلاح في تلبية طلبه، وتوجه نحو الطفل بعد نهاية المباراة، ليقدم له التيشرت الخاص به كهدية، على الرغم أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي، إلا أنه أصر على تحقيق حلم الطفل الصغير.محمد صلاح يواسي طفلا بالتقاط صورةوفي لقطة أخرى رائعة قام محمد صلاح، بمواساة الطفل البريطاني، لويس فاولر بصورة تذكارية، عقب تعرضه لنزيف في أنفه، بعد اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، أثناء محاولته للحاق بسيارة صلاح، وعند مشاهدة الفرعون المصري للطفل، توقف والتقط معه العديد من الصور التذكارية تلبية لمحاولته اللحاق به لأخذ صورة برفقته، وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز.ومن الجدير بالذكر أن ليفربول ينتظره لقاء صعب أمام نظيره فلامنجو البرازيلي، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية.







