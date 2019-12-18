دراسة: العنب يمنع تجمد الطرقات في الشتاء

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دراسة: العنب يمنع تجمد الطرقات في الشتاء

قال الباحثون في جامعة واشنطن الأمريكية، إن العنب وبعض المنتجات الزراعية يمكن أن تحل بدل الملح ومشتقاته في رش الطرق وقت الشتاء لمنعها من التجمد.

والمقصود بالأمر هو ليس العنب نفسه بل قشرته التي تعتبر من مواد الخام الناجمة عن إنتاج النبيذ والعصير. وتفوق مواصفاتها مواصفات الكواشف المختلفة المقاومة للجليد على الطرق، بما في ذلك الملح وخليط محلول الملح وعصير الشمندر.

وأعاد مساعد أستاذ في جامعة واشنطن وأحد أصحاب الدراسة، سانغ مين شي، إلى الأذهان أن ما يزيد عن 27 مليون طن من كلوريد الصوديوم تستخدم على الطرقات الأمريكية في موسم الشتاء حيث لا تنحل لتشكل خطورة على البيئة لمدة طويلة.

وتحتوي أكثر الكواشف الكيميائية رواجا على مواد كيميائية تتسبب في تآكل المعادن وتؤثر سلبا على الأسفلت والخرسانة، فضلا عن أضرار تلحقها بالأنهار والبحيرات.

ومن أجل التخفيض من تأثيرها السلبي بات الخبراء يضيفون إلى الكواشف الكيميائية عصير الشمندر. لكن اتضح فيما بعد أنه مادة سامة بالنسبة للأسماك والبرمائيات لأنه يقلل من نسبة الأكسجين في الأحواض المائية.

وتوصل فريق من العلماء بعد إجراء التجارب العديدة إلى استنتاج مفاده بأن عُصارة العنب المستخرجة من قشرته تذيب الجليد أسرع من خليط الملح والشمندر ولا تلحق ضررا بالأسفلت ولا تسمم أحواض الماء.

المصدر: الدستور

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