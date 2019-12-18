قال الباحثون في جامعة واشنطن الأمريكية، إن العنب وبعض المنتجات الزراعية يمكن أن تحل بدل الملح ومشتقاته في رش الطرق وقت الشتاء لمنعها من التجمد.
والمقصود بالأمر هو ليس العنب نفسه بل قشرته التي تعتبر من مواد الخام الناجمة عن إنتاج النبيذ والعصير. وتفوق مواصفاتها مواصفات الكواشف المختلفة المقاومة للجليد على الطرق، بما في ذلك الملح وخليط محلول الملح وعصير الشمندر.
وأعاد مساعد أستاذ في جامعة واشنطن وأحد أصحاب الدراسة، سانغ مين شي، إلى الأذهان أن ما يزيد عن 27 مليون طن من كلوريد الصوديوم تستخدم على الطرقات الأمريكية في موسم الشتاء حيث لا تنحل لتشكل خطورة على البيئة لمدة طويلة.
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التعليقات على دراسة: العنب يمنع تجمد الطرقات في الشتاء
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