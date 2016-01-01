البدء باستخدام طبلة الأذن المطبوعة بيولوجيا

آخر الأخبارعلم وتقنية › البدء باستخدام طبلة الأذن المطبوعة بيولوجيا

صورة الخبر: البدء باستخدام طبلة الأذن المطبوعة بيولوجيا
البدء باستخدام طبلة الأذن المطبوعة بيولوجيا

أعلن بيتر تيماشيف مدير معهد الطب التجديدي في جامعة سيتشينوف للعلوم الطبية، أنه سيبدأ استخدام طبلات الأذن المطبوعة على طابعة بيولوجية لمساعدة المرضى.

وقال في حديث لوكالة "موسكفا" الروسية للأنباء، إن الاختبارات التي أجراها علماء الجامعة على الحيوانات تكللت بالنجاح. والآن يجب الحصول على الموافقات اللازمة لاختبارها على متطوعين.

ويشير تيماشيف، إلى أن هذه الطبلات سيتم زرعها للمرضى الذين يعانون من ثقب أو تمزق في طبلة الأذن. وأضاف موضحا، سوف تظهر هذه التكنولوجيا في الممارسة السريرية في المستشفيات الروسية، خلال 10 سنوات. وربما قبل ذلك إذا استمر تمويل الحكومة لـ"مشروع 5-100".

ويذكر أن مؤسسة "روس آتوم" قد أعلنت في شهر مارس 2019 عن خطة لفتح أول مركز للتكنولوجيا المضافة في موسكو عام 2019 والبدء بإنتاج تسلسلي لطابعات ثلاثية الأبعاد.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على البدء باستخدام طبلة الأذن المطبوعة بيولوجيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57402

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager