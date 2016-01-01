البدء باستخدام طبلة الأذن المطبوعة بيولوجيا

أعلن بيتر تيماشيف مدير معهد الطب التجديدي في جامعة سيتشينوف للعلوم الطبية، أنه سيبدأ استخدام طبلات الأذن المطبوعة على طابعة بيولوجية لمساعدة المرضى.
وقال في حديث لوكالة "موسكفا" الروسية للأنباء، إن الاختبارات التي أجراها علماء الجامعة على الحيوانات تكللت بالنجاح. والآن يجب الحصول على الموافقات اللازمة لاختبارها على متطوعين.
ويشير تيماشيف، إلى أن هذه الطبلات سيتم زرعها للمرضى الذين يعانون من ثقب أو تمزق في طبلة الأذن. وأضاف موضحا، سوف تظهر هذه التكنولوجيا في الممارسة السريرية في المستشفيات الروسية، خلال 10 سنوات. وربما قبل ذلك إذا استمر تمويل الحكومة لـ"مشروع 5-100".
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