

مأكولات البحر المتوسط تحارب الخرف والزهايمر مأكولات البحر المتوسط تحارب الخرف والزهايمر

قال خبير التغذية الألماني أوفه كنوب، إن مطبخ البحر المتوسط يحافظ على اللياقة الذهنية، حيث إنه يحمي من الإصابة بأمراض التنكس العصبي كالخرف والزهايمر.



وأوضح كنوب أن مطبخ البحر المتوسط يقوم على الخضروات الخضراء كالسبانخ والكرنب والأسماك الغنية بالدهون الصحية مثل الأوميجا 3 كالسلمون والماكريل والسردين والمكسرات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة وزيت الزيتون.



وتعمل هذه الأغذية على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، ومن ثم تساعد في دعم وظائف المخ كالتفكير والفهم والحفظ والتذكر والتركيز، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.