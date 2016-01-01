تعتمد اتباع تقنية جديدة في المستشفيات، على استخدام سماعات خاصة شبيهة بسماعات الواقع الافتراضي، تمكّن المريض من مشاهدة التلفزيون أثناء خضوعه لإجراءات طبية مؤلمة، بهدف تخفيف الألم عنه.
وسيتم منح المرضى فرصة لمشاهدة أفلامهم أو برامجهم التلفزيونية المفضلة أثناء خضوعهم للعمليات الجراحية البسيطة التي لا تحتاج إلى تخدير عام.
ويقول الأطباء الذين يقودون التجارب في مستشفى بورنموث، إن هذا الإجراء يمكن أن يقلل من كمية الدواء الذي يحتاجه المريض ويسرع من شفائه.
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التعليقات على تقنية جديدة تتيح للمرضى مشاهدة التلفزيون أثناء العمليات الجراحية
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