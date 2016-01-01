تقنية جديدة تتيح للمرضى مشاهدة التلفزيون أثناء العمليات الجراحية

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تقنية جديدة تتيح للمرضى مشاهدة التلفزيون أثناء العمليات الجراحية

تعتمد اتباع تقنية جديدة في المستشفيات، على استخدام سماعات خاصة شبيهة بسماعات الواقع الافتراضي، تمكّن المريض من مشاهدة التلفزيون أثناء خضوعه لإجراءات طبية مؤلمة، بهدف تخفيف الألم عنه.

وسيتم منح المرضى فرصة لمشاهدة أفلامهم أو برامجهم التلفزيونية المفضلة أثناء خضوعهم للعمليات الجراحية البسيطة التي لا تحتاج إلى تخدير عام.

ويقول الأطباء الذين يقودون التجارب في مستشفى بورنموث، إن هذا الإجراء يمكن أن يقلل من كمية الدواء الذي يحتاجه المريض ويسرع من شفائه.

وبحسب الأطباء فإن هذه التقنية تساعد على صرف انتباه المريض عن الآلام أثناء الخضوع للإسعافات أو تخييط الجروح التي تتم تحت التخدير الموضعي أو أخذ الخزعات.

ويأمل الأطباء بأن تساهم هذه التقنية في التقليل من كمية المواد المخدرة التي يتم إعطاؤها للمريض، وتوفير الأموال التي تنفق على هذه المواد، إضافة إلى عدم اضطرار المريض لانتظار زوال التخدير وتمكّنه من العودة إلى المنزل بعد وقت قصير من خضوعه للإجراء الطبي، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

المصدر: الدستور

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