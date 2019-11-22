اليوم.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 19.2 مليار جنيه

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اليوم.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 19.2 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19.250 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.7 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، تراجعا ملحوظا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.

المصدر: الدستور

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