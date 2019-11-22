أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام أول عملية إصدار سندات قصيرة الأجل في السوق المصرية منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وذلك بقيمة 400 مليون جنيه كشريحة أولى من الإصدار البالغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية.
وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن السندات قصيرة الأجل يتم إصدارها بالسوق المصرية لأول مرة، حيث استفادت الشركة من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لاستحداث أداة تمويل جديدة وفعالة لتمويل رأس المال العامل للشركات.
وأضاف جاد، أن عملية الإصدار تأتي عقب إتمام المجموعة المالية هيرميس للعديد من صفقات الدين في إطار استراتيجية تنمية أعمال القطاع بصفقات ترتيب وهيكلة الدين، بالتوازي مع استراتيجية التوسع بعمليات الشركة بالأسواق الناشئة والمبتدئة.
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التعليقات على "هيرميس" تعلن إتمام أول عملية إصدار سندات قصيرة الأجل في مصر بـ400 مليون جنيه
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