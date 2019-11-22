استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 19-12-2019

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 19-12-2019

صورة الخبر: استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 19-12-2019
استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 19-12-2019

شهدت أسعار العملات اليوم، الخميس 19-12-2019 استقرارا عقب تباين طفيف خلال تعاملات أمس الاربعاء، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو وفقا للبنك المركزي المصري 17.81 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني سجل 21.02 جنيه للشراء و21.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16.29 جنيه للشراء و16.39 جنيه للبيع، والين الياباني سجل 14.58 جنيه للشراء و14.67 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني 2.28 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.

وعن أسعار العملات العربية اليوم، الخميس، سجل الريال السعودي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 52.65 جنيه للشراء و52.99 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي وصل إلى 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 19-12-2019

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17992

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager