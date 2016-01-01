فاكهة البابايا
فوائد صحية غير متوقعة لتناول فاكهة البابايا لكنه فى المقابل يغفل الكثيرون أهمية تناولها فهى تحتوى على نسبة عالية من الأنثوسيانين وهو مصدر جيد للألياف والبوتاسيوم وفيتامين B وتحتوي على مضادات الأكسدة. واليكم فوائد أخرى لها:
1. تنظيم ضغط الدم
وفقا للجمعية الكيميائية الأمريكية، قد يقلل استهلاك البابايا من ضغط الدم. ويرجع ذلك إلى وجود مادة كيميائية نباتية تسمى حمض الكلوروجينيك المرتبطة بخفض ضغط الدم.
2. خفض آثار الإجهاد التأكسدي
تحتوي البابايا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول والتي تسمى الأنثوسيانين والتي لديها القدرة على حماية خلاياك من الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي. يتسبب الإجهاد التأكسدي في حدوث التهاب مزمن ، سرطان ، عقم عند الرجال وأظهرت دراسة أن تناول البابايا يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الجسم.
3. منع جلطات الدم
وجدت دراسة نشرت في مجلة علم السموم الحيوية والكيميائية الجزيئية أن حمض الكلوروجينيك يمكن أن يؤخر تراكم جلطات الدم، وبالتالي يمنع تجلط الدم من التكوين.
4. انخفاض خطر الإصابة بالسرطان
أظهرت بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في البابايا قد تساعد في الوقاية من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون.
5. منع الإمساك
تحتوي البابايا على كمية كبيرة من الألياف المعروفة بأنها تساعد على منع الإمساك والتشنج والانتفاخ.
6. تعزيز صحة القلب
البابايا تحتوى على مركبات الأنثوسيانين المرتبطة بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ووفيات أمراض القلب والأوعية الدموية.
التعليقات على فاكهة مهملة لها فوائد غير متوقعة لحمايتك من السرطان وأمراض القلب
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