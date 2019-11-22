

خلال أيام.. تسليم وحدات 33 عمارة بالإسكان المتميز في العلمين الجديدة خلال أيام.. تسليم وحدات 33 عمارة بالإسكان المتميز في العلمين الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان أنه سيتم تسليم وحدات 33 عمارة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، وتعد تلك أولى الوحدات السكنية التى يتم تسليمها لمواطنين، بدءاً من يوم الأحد الموافق 5/1/2020، وحتي يوم الثلاثاء الموافق 3/3/2020.



وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 160، يوم الأحد 5/1/2020، ووحدات العمارة رقم 161، يوم الإثنين 6/1/2020، ووحدات العمارة رقم 162، يوم الأربعاء 8/1/2019، ووحدات العمارة رقم 163، يوم الأحد 12/1/2020، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الإثنين 13/1/2020، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الثلاثاء 14/1/2020، ووحدات العمارة 166، يوم الأربعاء 15/1/2020، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الأحد 19/1/2020، ووحدات العمارة رقم 168، يوم الإثنين 20/1/2020، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الثلاثاء 21/1/2020، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الأربعاء 22/1/2020.وأضاف المهندس أسامة عبدالغني: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 171، يوم الإثنين 27/1/2020، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الثلاثاء 28/1/2020، ووحدات العمارة رقم 173، يوم الأربعاء 29/1/2020، ووحدات العمارة رقم 183، يوم الأحد 2/2/2020، ووحدات العمارة رقم 184، يوم الإثنين 3/2/2020، ووحدات العمارة رقم 185، يوم الثلاثاء 4/2/2020، ووحدات العمارة رقم 186، يوم الأربعاء 5/2/2020، ووحدات العمارة رقم 187، يوم الأحد 9/2/2020، ووحدات العمارة رقم 188، يوم الإثنين 10/2/2020، ووحدات العمارة رقم 189، يوم الثلاثاء 11/2/2020، ووحدات العمارة رقم 190 يوم الأربعاء 12/2/2020.وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 191، يوم الأحد 16/2/2020، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الإثنين 17/2/2020، ووحدات العمارة رقم 204، يوم الثلاثاء 18/2/2020، ووحدات العمارة رقم 205، يوم الأربعاء 19/2/2020، ووحدات العمارة رقم 208، يوم الأحد 23/2/2020، ووحدات العمارة رقم 219، يوم الإثنين 24/2/2020، ووحدات العمارة رقم 220، يوم الثلاثاء 25/2/2020، ووحدات العمارة رقم 221، يوم الأربعاء 26/2/2020، ووحدات العمارة رقم 222، يوم الأحد 1/3/2020، ووحدات العمارة رقم 223، يوم الإثنين 2/3/2020، ووحدات العمارة رقم 224 يوم الثلاثاء 3/3/2020.



