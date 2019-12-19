عاش هنا يوثق حقيقة مقتل سعاد حسني بسبب مذكراتها.. وكواليس زواجها من العندليب.. وسر دفعها 1000 جنيه من أجل رشدي أباظة



سعاد حسني سعاد حسني

فى محافظة القاهرة وتحديدًا في 17 شارع يحيي إبراهيم - الزمالك – القاهرة، عاشت الفنانة سعاد حسنى، التى وثق جهاز التنسيق الحضارى منزلها، من خلال وضع لافتة على باب العقار، توضح تاريخ الميلاد: 26 /01 /1942، وتاريخ الوفاة: 21 /06 /2001.



يأتى ذلك فى إطار مواصلة مشروع "عاش هنا"، أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، جهوده في توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.



نشأة سعاد حسنى ذات الأصول الكردية فى حى بولاق.. وأسباب عدم تعليمها

ولدَت سعاد حسني في السادسِ والعشرين من يناير عام 1942، في حي بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، لوالدها الخطّاط الشهير محمد حسنى البابا الخطّاط والرسام السوريّ المعروف الذي ينحدر من أصول كردية حيث سافر مع عائلته من سوريا ليستقر في مصر لتنشأ السندريلا بين أحضان النيل، وووالدتها السيدة جوهرة.. وهي الأخت العاشرة بالترتيب بين ستة عشر أخًا وأختًا معظمهم غير أشقّاء، مقسّمين بين أبويها، حيث كان لديها ستة إخوة من أمها، وثمانية من أبيها، وأشهرهم بالطبع كانت الفنانة نجاة الصغيرة.

قد يعجبك أيضا...

وكان لسعاد حسني شقيقتان فقط هما كوثر وصباح، انفصل والداها عندما كانت في الخامسة من عمرها، ثم تزوجت والدتها من عبد المنعم حافظ، كان يعمل مفتّشًا في التربية والتعليم، وكانت سعاد وشقيقتاها يُقِمْنَ مع الأم وزوجها، لم تتلقَّ سعاد حسنى أي فرصة للتعليم في المدارس النظامية، فاقتصر الأمر على تلقينها بعضًا من أساسياتِ القراءة والكتابة في المنزل.الصدفة.. ودورها فى الانطلاقة الفنية لـ سعاد حسنىبدأت سعاد حسني طريق الفنِّ منذ صغرِها في برنامج الأطفال الإذاعيّ “بابا شارو” واشتهرت بأغنية “أخت القمر”، إلا أنَّ ميلادَها الفنّي الحقيقي كان عن طريق الصدفة، عندما قابلَها الشاعر والكاتب الكبير عبد الرحمن الخميسي الذي كان صديقًا لعائلتِها، حيث كانت مجرد فتاة تقدّم لضيفِ عائلتها الشاي بابتسامةٍ خفيفة وحضور مُلفِت ليصرخَ الخميسي قائلا: “هذه البنت نجمة!” وبالفعل كان يَعي ما يقول فأشركَها في مسرحية هاملت للكاتب العالميّ شكسبير بدور اوفيليا، وبعد ذلك رشّحها لأول أدوارها مع المخرج الكبير هنري بركات في فيلم “حسن ونعيمة”، وكان هذا الفيلم بمثابة شهادة ميلادها الفنيّة، وانطلقت من بعده لتُقدِّمَ الكثيرَ من الأفلامِ والمسلسلات الإذاعيّة.بدأت سعاد حسنى العمل السينمائي من خلال فيلم "حسن ونعيمة" عام 1959، الذي لعبت من خلاله دور نعيمة، أمام المطرب الشاب محرم فؤاد، الذي لعب دور حسن. وقدمت سعاد حسني العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، أشهرها: حسن ونعيمة، الزوجة الثانية، صغيرة على الحب، غروب وشروق، أين عقلي، شفيقة ومتولى، الكرنك، أميرة حبى أنا، وقد استطاعت أن تحقق نجاحًا لامثيل له في الأفلام الغنائية عندما كانت تمر في فترة حرجة بعد فترة غياب كبيرة، فاتّجهت للغناءِ إلى جانبِ التمثيل وهذا ما حدث في فيلم "خلّي بالك من زوزو" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في العالمِ العربيّ، ويعتبر من أشهر أفلامها، لدرجة أن البعض أصبح يطلق عليها بعد هذا الفيلم اسم "زوزو" وقد شاركها بطولته الممثل الكبير حسين فهمي.وصل رصيد الفنانة سعاد حسني إلى 91 فيلمًا من الأفلام السينمائيّة، منهم أربعة أفلام خارج مصر، بالإضافة إلى المسلسل الشهير “هو وهى”، الذي شاركها في بطولته الفنان أحمد زكي، كما قدمت ثماني مسلسلات إذاعية.بداية النهاية فى حياة سعاد حسنىبدأت المشاكل الصحية تحاصر السندريلا ، بداية من عام 1987، وأولها متاعب بالعمود الفقري، مما أبعدها عن الساحة الفنية فترة ليست بقصيرة، وتوفيت في 21 من يونيو عام 2001، في حادث مأسوي مازال يعتبر لغزا حتى الآن، حيث سقطت من شرفة منزلها والأقاويل والشككوك تتضارب في حقيقة الأمر "هل هو انتحار أم قتل؟.. وإلى الآن لا أحد يعلم أين الحقيقة".أبرزهم العندليب عبد الحليم حافظ.. 5 زيجات فى حياة سعاد حسنىاشتهرت سندريلا الشاشة العربية "سعاد حسنى" بتعدد زيجاتها، ففي بداية مسيرتها انتشرت شائعات كثيرة عن زواجها من العندليب عبد الحليم حافظ، ليؤكّد هذا الزواج عدد كبير من الصحفيين المقربين من الشخصيتين مثل مفيد فوزي، الذي قال في أحد الندوات في الإسكندرية:(أنه يملك مستندات وشريط كاسيت هام لهذه الواقعة لكنه لا يريد استغلال مثل هذه القضايا الشخصية)، وقد ظلّ هذا الزواج غير معترف به من قبل عائلتها إلى ما بعد وفاتها. وفي عام 1966 .في عام 1963 نشبت أزمة عنيفة بين المطرب الراحل عبد الحليم حافظ والنجمة الراحلة سعاد حسني وكان سبب هذه الأزمة صورة التقطت لسعاد حسني وهي بالمايوه مع نجم التليفزيون الأمريكي ديفيد هيدسون على أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح وكان ثالثهما الفنان سمير صبري، في ذلك الوقت كان يجمع عبد الحليم وسعاد حسني صداقة قوية وكانت الفنانة الراحلة في بداياتها حيث لم يتجاوز عمرها 20 عاما وكان عبد الحليم دائم النصح لها خاصة تصرفاتها العفوية التي يمكن أن تفسرها الصحافة بشكل يؤثر على مستقبلها الذي كان يتمناه لها عبد الحليم، كانت مشاعر عبد الحليم حافظ أكبر من مجرد الصداقة وربما ألهبت هذه الصورة الغيرة لتنشب الأزمة التي كانت حديث الصحف في الستينات قبل أن يعودا إلى سابق عهدهما بعد انتهاء الأزمة.تزوجت سعاد من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عامين تقريبًا حيث تطلّقا في عام 1968. ثم اقترنت ب علي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 1970، واستمر زواجها منهُ طيلة أحد عشر عامًا، إلى أن افترقا في عام 1981. ثم في السنة ذاتها، تزوجت زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد وقد كان طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما، إلا أنّهما انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب معارضة ليلى مراد والدة "فطين".وعن هذا الزواج قال زكى فطين عبد الوهاب، خلال لقائه في حلقة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة MBC مصر، إنه أحس بانجذاب شديد تجاه سعاد حسني، حينما كان يتدرب على الإخراج في فيلم "أهل القمة"، مع المخرج الراحل علي بدرخان.أضاف، أن سعاد حسني بادلته نفس الشعور، وتطور الأمر بينهما حتى انتهى بالزواج، على الرغم من أنه كان حينها طالبًا بالمعهد العالي للسينما، مشيرًا إلى أن والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد، لم تكن معارضة لهذه الزيجة، وإنما كانت غير مرحبة بها، وذلك لعدم التكافؤ بينهما.أما آخر زيجاتها فكانت في عام 1987من كاتب السيناريو ماهر عوّاد الذي توفيت وهي على ذمّتِهِ.عبد الحليم حافظ وعلاقته بتوتر العلاقة بين سعاد حسنى وصديقتها نادية لطفىسبقت نادية لطفي بعام واحد فنيًا سعاد حسني، ولكن جمع بينهما أكثر من عمل منها "السبع بنات" و"للرجال فقط" وغيرهما، وتوطدت صداقة قوية بينهن، إلا أن الخلاف بدأ بعد أن تعاقدت سعاد حسني على بطولة فيلم "الخطايا" أمام عبد الحليم حافظ ليذهب الدور في النهاية لنادية لطفي، وذلك بعد أن وجد عبد الحليم أن الشائعات ربطت بينه وبين سعاد حسني والحديث عن إقتراب زواجهما، مما أزعجه كثيرًا فقرر تكذيب الأمر بترشيح نادية لطفي للبطولة، وهو ما وتر العلاقة بين سعاد ونادية لسنوات، قبل أن يتم الصلح.سعاد حسنى تدفع 1000 جنيه من أجل التمثيل أمام رشدى أباظةمرّ صناع فيلم "أين عقلي" بطولة رشدي أباظة وسعاد حسني، بأزمة خلال اختيار الأبطال، وضعت المنتج في موقف لا يحسد عليه، حيث وقع اختيار صناع الفيلم في البداية على سعاد حسني لتقوم بدور البطولة في الفيلم، والتي رشحت لهم رشدي أباظة، ليؤدي دور البطولة أمامها، الأمر الذي لاقى استحسان المخرج عاطف سالم والمنتج عباس حلمي، إلا أن أجر الفنان رشدي أباظة الباهظ، والذي قد لم يكن في مقدرة المنتج، كان سببًا فى تعثر المفاوضات معه فى ظل عدم اقتناعه لتخفيض أجره حتى اضطرت سعاد حسنى للتنازل عن 1000 جنيه من أجرها لتذهب لأجر رشدى أباظة وطلبت من القائمين على العمل عدم إخباره حتى لا يرفض المشاركة فى العمل وفقا لما صرح به المخرج عاطف سالم فى لقاء صحفى .اللغز وراء وفاة سعاد حسنى وعلاقته بمذكراتهاتوفيت سعاد حسنى إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستوارت تاور في لندن في 21 يونيو 2001، وقد أثارت حادثة وفاتها جدلًا لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور هناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية، لذلك يعتقد الكثيرون، خاصة عائلتها أنها توفيت مقتولة، ولكن بعد ثورة 25 يناير والقبض على صفوت الشريف أعادت شقيقتها فتح القضية والمتهم الأول فيها هو صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق.قبل 17 عامًا، قدم سمير صبري برنامجًا مهمًا بعنوان «لغز رحيل السندريلا»، واستعرض خلاله ملابسات رحيل الفنانة سعاد حسني، تجوّل خلاله بين مصر ولندن وباريس، وعن تلك الرحلة ونتائجها، يقول سمير صبرى فى حوار صحفى سابق: «ما توصلت إليه من نتائج تُفيد بأن السندريلا لم تمت منتحرة، والدّليل على ذلك تقريرا الطب الشرعي في مصر وإنجلترا، اللذان أفادا بأنّ جثمانها لم يكن به ثمة كسور، ومن غير المنطقي أن تقع سيدة من الطّابق السادس ولا تصاب بكسور».وثاني أدلة سمير على مقتل سعاد، حالتها النفسية الجيدة بعد إنقاصها وزنها، وحديثها مع المؤلف والمنتج المسرحي سمير خفاجي، لتخبره بأنّها بحاجة لعمل مسرحية، كذلك شهادة سائق التاكسي الذي أخذها من المصحّة للشقة، الذي أفاد بأنّها كانت تغنّي طوال الطّريق، وأشار صبري إلى أنّه يرجّح أنّ مقتلها جاء بعد حادث سرقة جرت في شقّتها، خصوصًا أنّها كانت تملك في ذلك الوقت 45 ألف جنيه، مقابل شراء البعض نسخ آخر أفلامها «الراعي والنساء».إضافة إلى اتهامات عائلتها بأن هنالك جهة أمنية كانت وراء قتل سعاد حسني، سبق لاعتماد خورشيد كذلك أن اتهمت صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري الأسبق، بقتل الفنانة سعاد حسني وعمر خورشيد، ذلك بعد أن استأجر مجرمون لقتل سعاد حسني، حيث قتلت في شقتها وألقيت من الشرفة في لندن.وتابعت "خورشيد" قائلة، إن سعاد حسني لم تنتحر، بل تم قتلها في لندن بعد اتخاذها قرارًا بكتابة مذكراتها، وبيعها، لاحتياجها الشديد للمال، للعلاج، بعد أن طلبت من صفوت الشريف أكثر من مرة إرسال أموال لها، مشيرة إلى أنه لم يكن يرد على مكالماتها أبدًا، مما جعلها تتخذ القرار السابق، وبمجرد علم صفوت الشريف، اتخذ قراره، خاصة بعد علمه باجتماعها مع عبداللطيف المناوي لكتابة المذكرات بشكل جيد، مؤكدة أن سعاد قتلت في اليوم نفسه الذي كانت متوجهه خلاله إلى المطار للعودة إلى القاهرة، بصحبة الشرائط التي سجلت عليها مذكراتها .جوائز وتكريمات فى حياة سعاد حسنى.حصلت الفنانة سعاد حسني ، على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مشوارها الفني؛ فقد حصلت على جائزة أحسن ممثلة من المهرجان القومي الأول للأفلام الروائية عام 1971، عن دورها في فيلم "غروب وشروق"، بالإضافة إلى الجوائز التي حصلت عليها عن أفلامها "شفيقة ومتولي، الكرنك، القاهرة 30، الزوجة الثانية، أين عقلي، حب في الزنزانة، موعد على العشاء"، كما حصلت على جائزة مهرجان الإسكندرية، عن فيلم "الراعي والنساء"، وأيضا جائزة أفضل ممثلة في عيد التليفزيون عام 1987، من وزارة الإعلام المصرية عن مسلسل "هو وهي"، كما كرمها الرئيس محمد أنور السادات، عام 1979 في احتفالات عيد الفن.جدير بالذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويستعان خلالها بالمُهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.