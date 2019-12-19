5 وسائل استخدمتها الداخلية للقضاء على "مخدرات الكريسماس".. تعرف عليها

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صورة الخبر: الداخلية
الداخلية


وجهت مكافحة المخدرات خلال الأيام الماضية، عدداً من الضربات الأمنية لأباطرة الكيف، قبل احتفالات رأس السنة، حيث يحاول بعض تجار الصنف ضخ كميات من المخدرات بالسوق أثناء الكريسماس.

وجاءت تحركات مكافحة المخدرات من خلال:

1 ـ ضبط عدد من شحنات المخدرات القادمة للبلاد بحراً.

2 ـ ضبط مجموعة من الـ"ديلر" بمحيط الجامعات والمدارس.

3 ـ توجيه حملات لاستهداف محيط الأندية الإجتماعية والكافيهات وتجمعات الشباب.

4 ـ استهداف معامل تصنيع المخدرات التخليقية، مثل الاستروكس.

5 ـ القضاء على زراعات المخدرات بالمناطق الصحراوية.

المصدر: youm7

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