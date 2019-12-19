وجهت مكافحة المخدرات خلال الأيام الماضية، عدداً من الضربات الأمنية لأباطرة الكيف، قبل احتفالات رأس السنة، حيث يحاول بعض تجار الصنف ضخ كميات من المخدرات بالسوق أثناء الكريسماس.
وجاءت تحركات مكافحة المخدرات من خلال:
1 ـ ضبط عدد من شحنات المخدرات القادمة للبلاد بحراً.
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التعليقات على 5 وسائل استخدمتها الداخلية للقضاء على "مخدرات الكريسماس".. تعرف عليها
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