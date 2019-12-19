درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس19-12- 2019.



من المتوقع يسود طقس اليوم انخفاضا في درجات الحرارة على الدلتا والقاهرة، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، ويلي نستعرض بالتفصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، على النحو التالي:

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درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019القاهرة 12 20الإسكندرية 12 22دمياط 12 21بورسعيد 12 20العريش 10 21الإسماعيلية 13 20السويس 13 20مرسي مطروح 11 21الغردقة 14 22شرم الشيخ 15 21الفيوم 10 20أسيوط 09 21سوهاج 10 21الأقصر 10 22الوادى الجديد 05 22أسوان 12 22حلايب 19 23شلاتين 17 25