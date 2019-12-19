يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس19-12- 2019.
من المتوقع يسود طقس اليوم انخفاضا في درجات الحرارة على الدلتا والقاهرة، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، ويلي نستعرض بالتفصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019.
واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، على النحو التالي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق