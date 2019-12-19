درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

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درجات الحرارة اليوم


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس19-12- 2019.

من المتوقع يسود طقس اليوم انخفاضا في درجات الحرارة على الدلتا والقاهرة، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، ويلي نستعرض بالتفصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019

القاهرة 12 20

الإسكندرية 12 22

دمياط 12 21
بورسعيد 12 20

العريش 10 21

الإسماعيلية 13 20

السويس 13 20

مرسي مطروح 11 21

الغردقة 14 22

شرم الشيخ 15 21

الفيوم 10 20

أسيوط 09 21

سوهاج 10 21

الأقصر 10 22

الوادى الجديد 05 22

أسوان 12 22

حلايب 19 23

شلاتين 17 25

المصدر: elbalad

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