اليوم.. أول سائح إنجليزي يزور شرم الشيخ بعد غياب 4 سنوات

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شرم الشيخ


أكدت مصادر بمطار شرم الشيخ الدولي وغرفة شركات السياحة أن اليوم الخميس حوالي الساعة الثالثة عصرا يزور شرم الشيخ أول سائح انجليزي بعد غياب دام 4 سنوات خلال فترة الحظر التي أعلنتها بريطانيا لشرم الشيخ حيث يستقبل مطار شرم الشيخ طائرة شارتر على متنها 167 سائحا إنجليزيا.

وقال خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن عودة السياحة إلى شرم الشيخ تعود لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وزياراته وعلاقاته بكافة الدول ودعمه لمدينة شرم الشيخ خلال فترة الحظر مما جعلها تتفوق على أغلب المدن السياحية بدول العالم.

وأضاف فودة أن قرار رفع حظر السفر إلى شرم الشيخ رسالة للعالم تؤكد أن شرم الشيخ آمنة، وخصوصا بعد ما تم من تطوير خلال الفترة السابقة في كافة المجالات وتطبيق المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم.

ومن المقرر أن يقوم محافظ جنوب سيناء يرافقه بعض المستثمرين ومالكي شركات السياحة وممثلي غرفة الفنادق وشركات السياحة وممثل هيئة تنشيط السياحة ومدير المطار في استقبال السائحين الإنجليز للترحيب بهم لكونها أول رحلة بعد قرار رفع الحظر.

المصدر: أ ش أ

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