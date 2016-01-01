عرض إيطالي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي



رمضان صبحي رمضان صبحي



كشفت مصادر خاصة أن رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تلقي عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري الإيطالي.



وقالت المصادر ان النادي الإيطالي يجهز عرضًا رسميًا لتقديمه إلي هيدرسفيلد الإنجليزي صاحب بطاقة اللاعب الرسمية.



ونجحت إدارة الأهلي في استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد لمدة موسم مقابل مليون و400 ألف يورو بجانب بعض الامتيازات الأخرى.

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وأضافت المصادر ان العرض الإيطالي لم يقل عن 7 ملايين يورو وبالتالي فإن هناك صعوبة في بقائه داخل مصر.