شوبير يفجر مفاجأة عن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي | تفاصيل

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تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن مشاركة شريف إكرامي بدلًا من محمد الشناوي في مباراة اليوم، الخميس، أمام الإسماعيلي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة "أون سبورت"، إن شريف إكرامي سيحرس عرين الأهلي لأول مرة هذا الموسم.

وتابع الإعلامي أحمد شوبير، أن أليو ديانج سيكون أساسيًا بنسبة كبيرة؛ بعد خروج عمرو السولية من القائمة بسبب إصابته بنزلة برد.

واختتم الإعلامي أحمد شوبير، حديثه بأن مروان محسن قد يقود هجوم الأهلي أمام الدراويش.

المصدر: elbalad

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