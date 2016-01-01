تعليم المنيا يغلق صفحات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي

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صورة الخبر: إدارة المنيا التعليمية
إدارة المنيا التعليمية


أصدرت إدارة المنيا التعليمية ، قرارا إداريا وزعته علي المدارس بالتنبيه علي المدارس بغلق أي صفحات خاصة بالمدارس علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ، وماسنجر ، وتوتير "

وجميع مواقع التواصل بناء علي تعليمات صادرة من المديرية ، وعدم نشر أي معلومات تخص الإدارة التعليمية وأقسامها منعا للمسألة القانونية

وذكر القرار الصادر من إدارة تعليم المنيا بأنه لا يوجد سوي صفحة واحدة ومجموعة خاصة بإدارة المنيا التعليمية علي موقع التواصل الاجتماعي يختصا بنشر أي معلومات تخص الإدارة ولا يلتفت لأي صفحات أخري ، و معاقبة من يخالف التعليمات

كانت المدارس قد أنشئت صفحات لها علي مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل بين المدرسة وأولياء الأمور ونشر أنشطتها التعليمية .

المصدر: elbalad

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