فنون الكتابة الصحفية.. ورشة عمل بآداب القاهرة الأحد

ينطم مركز الدراسات الفلسفية بكلية الاداب جامعة القاهرة ورشة عمل تحت عنوان " فنون الكتابة الصحفية" يوم الاحد المقبل، في تمام الحادية عشرة صباحا بمقر الكلية.
ويحاضر بالندوة الصحفي احمد شوقي رئيس القسم الثقافي ببوابة الأهرام الإلكترونية وتحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب.
يذكر ان جامعة القاهرة اطلقت مبادرة لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها قيام كلية العلاج الطبيعى بعمل دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.
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