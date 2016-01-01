معالج نفسى تفجر مفاجأة .. فى١٠ خطوات كيف تكونين امرأة ناجحة



كيف تكونين امرأة ناجحة كيف تكونين امرأة ناجحة



أوضحت المعالج النفسى دينا هلالى على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،منشورا لكيف تكونين أمراة ناجحة فى خطوات بسيطة .



وقالت " هلالى " من خلال المنشور أن هناك بعض الجمل تلقنها لشخصها يوميا وهى عبارة عن الاتي :



١) لا حياة بدون علم ،ومن ظن نفسه متعلما فقد جهل ،وردت أنه فوق كل ذي علم عليم لذلك علينا التعلم مدى الحياة والاستفادة من الأساتذة والمتخصصين .

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٢) الحدود في العلاقات اعلمى أن الحدود فى العلاقات يعتبر شيئا صحيا وبالاخص مع الأشخاص الدائمين الظن بالسوء.٣) عدم التقصير فى عبادة الله عز وجل .٤)جبر الخواطر ولو بشق تمرة او بكلمة طيبة أو خدمة بسيطة .٥)عدم الافراط فى الحزن الشديد نتيجة لفقدان شخص عزيز ،فالحياة تسير وجميعنا سوف يموت.٦)عدم الشكوى لغير الله من ابتلاء تتعرضين له .٧) احمدي ربك لوجود أحباب من أقارب وأصدقاء يحيطون بك سوف يتذكروك فى المستقبل ، بدعوة من القلب.٨)لا تشغلى بالك بالمستقبل وتذكرى أن تعيشى اليوم بسعادة .٩)الطيبات لله وإعلمي أن عوض الله خير مما تنتظرين من البشر.١٠)لا تندمى على ما مضى من عمرك وضعي امامك اليوم و اعتمدى على الله فى جميع أمورك مع الحرص على العمل والاجتهاد