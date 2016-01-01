هنتعشى ايه النهاردة .. مخبوزات السبانخ وسلاطة بطاطس بالزبدة وشاي أبيض

مخبوزات السبانخ
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.
و نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
احصل على بطن مشدوده بدون عمليات جراحيه - نحت طبيعي للجسم
Vota Egypt
شاب مصري تحدي السمنه وفقد 40 كيلو من الدهون.. تعرف على السر من هنا
Vota Egypt
أفضل منتج لسد الشهيه وحرق الدهون – منتج تخسيس ألماني فعال و بدون أثار جانبيه
Vota Egypt
كبسوله واحده فقط من هذا المنتج يوميا تخلصك من الوزن الزائد
Vota Egypt
طريقة عمل مخبوزات السبانخ لـ زينب مصطفى
مقادير مخبوزات السبانخ
1 كوب لبن دافئ
1 و نصف كوب ماء دافئ
ربع كوب سكر
1 و نصف ملعقة كبيرة زبادي
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 بياض بيضة
8 كوب دقيق
نصف كوب زبدة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة خل
الحشو
1 كيلو سبانخ مفرومة
1 ملعقة كبيرة ملح
بصلة مبشورة معصورة
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة
نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون
ملح حسب الرغبة
نصف كوب زبدة
ثلث كوب دبس الرمان
1 و نصف ملعقة صغيرة سماق الوجه
2 صفار
بيض
سمسم
حبة البركة
طريقة عمل مخبوزات السبانخ
* يخلط اللبن والماء والسكر والزبادي والخميرة وبياض البيض
* يضاف بياض البيض والملح والخل و3 أكواب دقيق
* تضاف الزبدة المذابة والدقيق ويقلب كل الخليط لمدة 15 دقيقة حتى الحصول على عجينة
* تقطع إلى كرات بحجم وسط، وترش بالدقيق وتغطى وتترك لتختمر مرة أخرى
الحشو:
* تخلط السبانخ مع الملح وتعصر
* تشوح في الزبدة على النار مع الثوم، والملح، والبابريكا، والكزبرة الجافة، والكمون، والفلفل الأسود، والسكر، وبودرة الثوم، ودبس الرمان.
* يقلب كل الخليط على النار حتى النضج
* تفرد العجينة بالنشابة وتحشى بخليط السبانخ
* يدهن الوجه بصفار البيض وترش بالسمسم وحبة البركة
* توضع في صينية وندخلها الفرن حتى تمام النضج .
طريقة عمل سلاطة بطاطس بالزبدة لـ نجلاء الشرشابي :
مقادير سلاطة بطاطس بالزبدة :
بطاطس
مسلوقة مهروسة
زبدة
ثوم ملح
كمون ناعم
زيت
شطة ناعمة فلفل أسود
جبنة رومي
طريقة تحضير سلطة بطاطس بالزبدة :
* يشوح الثوم في الزبدة والزيت على النار مع الكمون والملح
* تضاف البطاطس والبقدونس والجبنة الرومي حسب الرغبة ويقلب كل الخليط
* تضاف الشطة وعصير الليمون ويقدم .
طريقة عمل شاي أبيض لـ غادة التلي :
مقادير شاي أبيض
باكيت شاي أبيض فتلة
ملعقة كبيرة عسل
ماء ساخن
طريقة عمل شاي أبيض
* يوضع الشاي في ماء ساخن
* يضاف العسل ويقدم ساخنا
التعليقات على هنتعشى ايه النهاردة .. مخبوزات السبانخ وسلاطة بطاطس بالزبدة وشاي أبيض
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق