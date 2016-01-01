اليونان تقرر الانتقام من تركيا.. بهذه الخطوة



اليونان تقرر الانتقام من تركيا اليونان تقرر الانتقام من تركيا



قرّرت اليونان شراء طائرات مسيرة أمريكية واسرائيلية لحماية سفن الحفر في شرق البحر المتوسط، وذلك بعدما بدأت تركيا في نشر طائراتها بدون طيار في قاعدة جوية في قبرص.



ووفقًا لصحيفة "تايمز"، صرح وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، للبرلمان، مساء أمس الثلاثاء، بأن "أثينا ستشتري 3 طائرات أمريكية وطائرتين من إسرائيل".



وتابع: "لقد وضعت قواتنا المسلحة قواعد وخطط لمواجهة التهديدات المحتملة لسيادتنا، بما في ذلك العمل على شل حركة الطائرات المسيرة التركية".

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وقد أعلنت جمهورية شمال قبرص التركية، وهي دولة انفصالية لا يعترف بها أحد سوى تركيا فقط، السبت، أنه سيتم نشر طائرات تركية بدون طيار في قاعدتها الجوية في جيتشيتكالي.وجاءت هذه الخطوة من أنقرة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية. وتتجاهل هذه الصفقة المياه الإقليمية للجزر اليونانية بما في ذلك جزيرة كريت.وقد بدأت الطائرات التركية المسيرة في الوصول منذ مطلع هذا الاسبوع، وتقول أنقرة إن طائرات الجيش التركي المسلحة والغير مسلحة ستعزز مراقبة مراقبة وحماية السفن التركية التي تقوم بمسح في البحر المتوسط بحثا عن الموارد الطبيعية.وتستخدم تركيا هذا النوع من الطائرات في هجومها العسكري في شمال سوريا وكذلك في العمليات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وشمال العراق.وتقوم أنقرة أيضًا بتزويد الطائرات بدون طيار لحكومة السراج في طرابلس، التي تحارب الجيش الوطني الليبي.جدير بالذكر أنه تم تقسيم قبرص بعد أن غزت تركيا في الجزيرة عام 1974 استجابةً لانقلاب مدعوم من الحكومة الوطنية اليونانية. ولا تزال تركيا تحتفظ بنحو 35000 جندي في شمال الجزيرة الانفصالية، وتقول إنها لن تنقل جنودها حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملموس لإعادة توحيد الجزيرة.