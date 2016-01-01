قامت مجموعة من شباب ولاية القصرين في تونس، والتي تنفذ اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب منذ حوالي شهر، بتسلق السور الحديدي الخارجي لمقر المجلس اليوم الأربعاء في محاولة لاقتحامه، والتهديد بالانتحار الجماعي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
وذكرت الوكالة أن المحتجين هددوا بالانتحار إذا لم يحصلوا على "تعهد كتابي من رئيس مجلس نواب الشعب ونواب ولاية القصرين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل".
وحمل المحتجون قوارير مليئة بالبنزين، ورددوا شعارات تطالب بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية، ومنددة بـ«تجاهل واحتقار البرلمان لهم ولمطالبهم وخاصة منهم نواب جهة القصرين»، لا سيما وأنهم معتصمون أمام مقر البرلمان منذ حوالي الشهر دون جدوى، وفق تقديرهم، وهو ما خلق حالة من التوتر والاستنفار الأمني في محيط البرلمان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بزجاجات بنزين.. محتجون يقتحمون البرلمان التونسي ويهددون بالانتحار | فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق