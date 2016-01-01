بزجاجات بنزين.. محتجون يقتحمون البرلمان التونسي ويهددون بالانتحار | فيديو

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قامت مجموعة من شباب ولاية القصرين في تونس، والتي تنفذ اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب منذ حوالي شهر، بتسلق السور الحديدي الخارجي لمقر المجلس اليوم الأربعاء في محاولة لاقتحامه، والتهديد بالانتحار الجماعي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.



وذكرت الوكالة أن المحتجين هددوا بالانتحار إذا لم يحصلوا على "تعهد كتابي من رئيس مجلس نواب الشعب ونواب ولاية القصرين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل".



وحمل المحتجون قوارير مليئة بالبنزين، ورددوا شعارات تطالب بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية، ومنددة بـ«تجاهل واحتقار البرلمان لهم ولمطالبهم وخاصة منهم نواب جهة القصرين»، لا سيما وأنهم معتصمون أمام مقر البرلمان منذ حوالي الشهر دون جدوى، وفق تقديرهم، وهو ما خلق حالة من التوتر والاستنفار الأمني في محيط البرلمان.

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وقال أحد المحتجين «نريد أن يأتي إلينا نواب ولاية القصرين ورئيس المجلس ويتعهدوا لنا كتابيا بتنفيذ مطالبنا بالتشغيل»، بعد أن كانوا قد تعهدوا بذلك شفويا.وحاول عدد من شباب ولاية القصرين العاطلين عن العمل اقتحام مقر البرلمان اليوم مهددين بحرق أنفسهم، وطالبوا بلقاء نواب القصرين لتبليغ أصواتهم للسلطة التونسية.والجدير بالذكر أن العاطلين عن العمل يعتصمون أمام مقر البرلمان التونسي منذ أكثر من شهر.