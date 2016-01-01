حكم قول رجل لزوجته أنتِ طالق بعد توقيع العقد وقبل الدخول بها.. أمين الفتوى يجيب

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ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول:"ما حكم قول رجل لزوجته أنتِ طالق بعد توقيع العقد قبل الدخول بها، وهل عند إتمام الجواز تُحسب طلقة علمًا بأن الزوجة كانت حائض أثناء نطق الطلاق؟".



اجاب أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين عبر الفيسبوك "إن الحيض عند جمهور الفقهاء لا يمنع وقوع الطلاق، والحيض نحتاجه لمعرفة العدة فقط، وحتى نعرف وقوع الطلاق نحتاج التحقيق مع الزوج بشكل مباشر بدار الإفتاء المصرية".



قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق ليس طلاقًا ولا يقع.

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وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونه (هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟)، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا" هذا حلفًا بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شئ أو ترك شئ ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشئ ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.وأشار الى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.هل يقع الطلاق بلفظ «عليا الطلاق»؟أجاب الشيخ أحمد الصباغ، أحمد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، مضمون السؤال (حلفت عليا الطلاق لن أذهب للعمل 5 مرات ولكنى ذهبت فى الاخر فهل يقع الطلاق؟).وأوضح "الصباغ"، قائلًا: إن هناك قاعدة تسمى التداخل أى من حلف بيمين فيكسر من اليمين على شئ واحد، فبندخل الإيمان فى بعضها لأنه حلف على أمر واحد فقط، فكلمة "عليا الطلاق" خطأ، لأنه من حرمة الطلاق وعظمة اليمين وقد قال العلماء إنه يمين معلق وبعضهم قال عليه كفارة يمين.وتابع: إذا كان ذهب للعمل فعليه أن يطعم عشرة مساكين وإن لم يستطع الإطعام فعليه ان يصوم 3 أيام فقط ولا يحسب طلاقا.