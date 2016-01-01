بربع جنيه | حيلة عجيبة تقضي على الإمساك نهائيا



الإمساك الإمساك



يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة اضطراب الجهاز الهضمي ،والإصابة بالإمساك.



ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ،وغالبًا ما تكون التغييرات في نمط الحياة ، مثل تناول المزيد من الألياف وشرب المزيد من الماء وزيادة التمرينات ، هي الخط الأول لعلاج الإمساك .



إذا فشلت هذه التحسينات في نمط الحياة ، فقد يوصي الطبيب ببعض المسهلات الطبية الموصوفة للتخفيف من الإمساك.

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كشف موقع " medicalnewstoday " عن وصفة طبيعية لن تكلف سوء ربع جنية مصري فقط وهى عبارة عن نصف أو معلقة من صودا الخبز .كيف تستعمل وصفة صودا الخبز لعلاج الإمساك ؟هناك طريقتان قد يقترحهما بعض الأشخاص للتخفيف من الإمساك باستخدام صودا الخبز:الطريقة الأولى :شرب محلول من الماء وصودا الخبز.صودا الخبز يخفف من بعض آلام الإمساك ، كما يحفز الامعاء على الحركة .الطريقة الثانية :استعمال صودا الخبز للاستحمام ، يمكن للشخص ملئ حوض بالماء الدافئ ومزج بضعة ملاعق كبيرة من صودا الخبز في الماء ، بمجرد أن تذوب صودا الخبز ، يمكن أن تنقع في الحوض طالما أنها مريحة.طريقة عمل محلول صودا الخبز للأمساك :لعمل محلول صودا الخبز ، أضف حوالي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء وامزجه جيدًا. بمجرد ذوبان صودا الخبز ، اشرب المحلول.