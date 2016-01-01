بربع جنيه | حيلة عجيبة تقضي على الإمساك نهائيا

الإمساك
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة اضطراب الجهاز الهضمي ،والإصابة بالإمساك.
ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ،وغالبًا ما تكون التغييرات في نمط الحياة ، مثل تناول المزيد من الألياف وشرب المزيد من الماء وزيادة التمرينات ، هي الخط الأول لعلاج الإمساك .
إذا فشلت هذه التحسينات في نمط الحياة ، فقد يوصي الطبيب ببعض المسهلات الطبية الموصوفة للتخفيف من الإمساك.
كشف موقع " medicalnewstoday " عن وصفة طبيعية لن تكلف سوء ربع جنية مصري فقط وهى عبارة عن نصف أو معلقة من صودا الخبز .
كيف تستعمل وصفة صودا الخبز لعلاج الإمساك ؟
هناك طريقتان قد يقترحهما بعض الأشخاص للتخفيف من الإمساك باستخدام صودا الخبز:
الطريقة الأولى :
شرب محلول من الماء وصودا الخبز.
صودا الخبز يخفف من بعض آلام الإمساك ، كما يحفز الامعاء على الحركة .
الطريقة الثانية :
استعمال صودا الخبز للاستحمام ، يمكن للشخص ملئ حوض بالماء الدافئ ومزج بضعة ملاعق كبيرة من صودا الخبز في الماء ، بمجرد أن تذوب صودا الخبز ، يمكن أن تنقع في الحوض طالما أنها مريحة.
طريقة عمل محلول صودا الخبز للأمساك :
لعمل محلول صودا الخبز ، أضف حوالي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء وامزجه جيدًا. بمجرد ذوبان صودا الخبز ، اشرب المحلول.
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