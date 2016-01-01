رضا عبدالعال: هرجع استوديوهات التحليل وسنتكم طين.. فيديو

آخر الأخباراخبار الرياضة › رضا عبدالعال: هرجع استوديوهات التحليل وسنتكم طين.. فيديو

صورة الخبر: رضا عبدالعال
رضا عبدالعال


كشف رضا عبدالعال المدير الفني لفريق بلدية المحلة سبب طرده من قبل الحكم محمود عاشور اثناء مباراته أمام فريق البلدية امس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

وقال رضا عبدالعال عقب المباراة: التدريب لا يعنيني في شئ ومحمود عاشور متربص لي بسبب انتقادي له عبر الاستوديوهات التحليلية خلال الفترة الماضية.

وأضاف: كل ما قلته للحكم الرابع ان يعطينا محمود عاشور حقنا في المباراة أمام غزل المحلة وفوجئت بطردي وانا لم افعل اي شئ خارج عن النص.

وأختتم رضا عبدالعال تصريحاته قائلا: سأعود لـ الاستوديوهات التحليلية "وسنتكم طين".

وكان فريق بلدية المحلة قد تلقى خسارة قاسية أمام فريق غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رضا عبدالعال: هرجع استوديوهات التحليل وسنتكم طين.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65045

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager