كشف رضا عبدالعال المدير الفني لفريق بلدية المحلة سبب طرده من قبل الحكم محمود عاشور اثناء مباراته أمام فريق البلدية امس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.
وقال رضا عبدالعال عقب المباراة: التدريب لا يعنيني في شئ ومحمود عاشور متربص لي بسبب انتقادي له عبر الاستوديوهات التحليلية خلال الفترة الماضية.
وأضاف: كل ما قلته للحكم الرابع ان يعطينا محمود عاشور حقنا في المباراة أمام غزل المحلة وفوجئت بطردي وانا لم افعل اي شئ خارج عن النص.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رضا عبدالعال: هرجع استوديوهات التحليل وسنتكم طين.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق