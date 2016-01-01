الأزمة انتهت | الإسماعيلي يتراجع ويخوض مباراة الأهلى على ملعب المكس

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صورة الخبر: ملعب المكس
ملعب المكس


استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى على سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأهلى غدا " الخميس " بملعب المكس فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

ومن المقرر أن يدخل فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا الليلة فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأحمر ، ويسعى أدهم السلحدار المدير الفنى للدراويس إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لتحقيق الفوز على الأهلى والاستمرار فى العروض المميزة للفريق فى الآونة الأخيرة بعد الفوز على مصر المقاصة ونادى مصر على التوالى .

وتراجع مجلس الإسماعيلى عن بيانه القوى ضد اتحاد الكرة والذى طالب فيه بخوض مباراته أمام الأهلى بملعب الإسماعيلية وليس ملعب المكس ولكنه تلقى تأكيدات من قبل اتحاد الكرة بأن إقامتها بملعب المكس قرارا أمنيا ليس لاتحاد الكرة تدخل فيه .

وأصبح إبراهيم أبو اليزيد الظهير الأيسر الأساسى جاهزا للمشاركة مع الإسماعيلى خلال مواجهة الأهلى المقبلة بعد تعافيه الكامل من الإصابة التى لحقت به فى الآونة الأخيرة.

وتعد عودة إبراهيم أبو اليزيد مهمة لدى الجهاز الفنى فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للفريق.

المصدر: elbalad

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