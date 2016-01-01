استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى على سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأهلى غدا " الخميس " بملعب المكس فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.
ومن المقرر أن يدخل فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا الليلة فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأحمر ، ويسعى أدهم السلحدار المدير الفنى للدراويس إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لتحقيق الفوز على الأهلى والاستمرار فى العروض المميزة للفريق فى الآونة الأخيرة بعد الفوز على مصر المقاصة ونادى مصر على التوالى .
وتراجع مجلس الإسماعيلى عن بيانه القوى ضد اتحاد الكرة والذى طالب فيه بخوض مباراته أمام الأهلى بملعب الإسماعيلية وليس ملعب المكس ولكنه تلقى تأكيدات من قبل اتحاد الكرة بأن إقامتها بملعب المكس قرارا أمنيا ليس لاتحاد الكرة تدخل فيه .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الأزمة انتهت | الإسماعيلي يتراجع ويخوض مباراة الأهلى على ملعب المكس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق