تناولت دار الإفتاء المصرية موضوع كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد، ومتى نكتب "صلِّ"، ومتى نكتبها "صلى"، على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
وكتبت الإفتاء عبر الفيسبوك : القاعدة النحوية تقول الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة، لذلك فعند فعل الأمر منه، والمراد من الأمر هنا الدعاء، يجب حذف حرف العلة فنقول اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وفيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينة، وهي التي ترسم ياء، فنقول مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
حثّ مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها وعد ذلك من باب الضرورة الملحَّة والواجب القومي في سبيل الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية، مشددا على أهمية استعادة لغتنا الفصيحة والنهوض بها، كونها أداةَ التواصل والتعبير عن هويتنا وحضارتنا العريقة .
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التعليقات على في اليوم العالمي للغة العربية.. الإفتاء تحدد الكتابة الصحيحة للصلاة على النبي
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