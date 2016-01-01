تجنبيها فورا .. 6 مخاطر لتناول حبوب منع الحمل

تعتبر حبوب منع الحمل الطريقة الرائدة لعدم الإنجاب منذ أن وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الامريكية، كما أنها فعالة وسهلة المنال وغير مكلفة، حبوب منع الحمل تعتبر آمنة بشكل عام لمعظم النساء، على الرغم من أن هناك أخريات لديهن بعض المخاطر ، حيث نشر موقع " heath line" سلبيات حبوب منع الحمل لتشمل :
- الانتفاخ
- زيادة الوزن
- التهاب الصدر
- الصداع
- كآبة
- تكيسات المبايض
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