تجنبيها فورا .. 6 مخاطر لتناول حبوب منع الحمل



حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل



تعتبر حبوب منع الحمل الطريقة الرائدة لعدم الإنجاب منذ أن وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الامريكية، كما أنها فعالة وسهلة المنال وغير مكلفة، حبوب منع الحمل تعتبر آمنة بشكل عام لمعظم النساء، على الرغم من أن هناك أخريات لديهن بعض المخاطر ، حيث نشر موقع " heath line" سلبيات حبوب منع الحمل لتشمل :



- الانتفاخ

- زيادة الوزن

- التهاب الصدر

- الصداع

- كآبة

- تكيسات المبايض



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في حالة تعرضك للآثار الجانبية من حبوب منع الحمل، سيكون من الضروري زيارة طبيب مختص لاستشارته في أفضل وسيلة لتحديد النسل غير حبوب منع الحمل .