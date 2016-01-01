علق محمد عبد الغني، مدافع فريق الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن فسخ تعاقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.
وكتب عبد الغني رسالة نارية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي قائلًا: "فيسبوك": "يمكن أول مرة اكتب حاجة، أو أرد على حاجة بتتقال عليا منذ انضمامي لنادي الزمالك، سواء بالوحش أو الحلو عشان مش في دماغي أي كلام بيتقال، انا مركز في شغلي".
وتابع: "باق في عقدي مع نادي الزمالك سنتين وملتزم بعقدي مع النادي، وأي خبر عن فسخ عقدي مع الفريق، ليس له أي أساس من الصحة، وأي كلام بيتقال الفترة الماضية خطأ، ولا يوجد لدي أي نية لرحيلي، ولو في أي نية للرحيل، هيبقى عن طريق نادي الزمالك الذي اعترف بفضله عليا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نجم الزمالك يخرس الألسنة برسالة نارية.. شاهد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق