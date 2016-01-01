نجم الزمالك يخرس الألسنة برسالة نارية.. شاهد



محمد عبد الغني محمد عبد الغني



علق محمد عبد الغني، مدافع فريق الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن فسخ تعاقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.



وكتب عبد الغني رسالة نارية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي قائلًا: "فيسبوك": "يمكن أول مرة اكتب حاجة، أو أرد على حاجة بتتقال عليا منذ انضمامي لنادي الزمالك، سواء بالوحش أو الحلو عشان مش في دماغي أي كلام بيتقال، انا مركز في شغلي".



وتابع: "باق في عقدي مع نادي الزمالك سنتين وملتزم بعقدي مع النادي، وأي خبر عن فسخ عقدي مع الفريق، ليس له أي أساس من الصحة، وأي كلام بيتقال الفترة الماضية خطأ، ولا يوجد لدي أي نية لرحيلي، ولو في أي نية للرحيل، هيبقى عن طريق نادي الزمالك الذي اعترف بفضله عليا".

وأضاف: "نتمنى مساندتكم للفريق في الفترة المقبلة".وانضم عبدالغني لصفوف الزمالك في موسم 2017\2018، قادمًا من نادي مصر، لمدة 4 سنوات، ليستمر مع الأبيض حتى موسم 2022/2021.ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، بعد غدٍ الجمعة، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة، بعد خوضه 7 جولات هذا الموسم.



