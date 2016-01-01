المصري يحسم الجدل حول إقالة إيهاب جلال بعد الخسارة من إنبي



إيهاب جلال إيهاب جلال

نفى مجلس إدارة النادي المصري نيته إقالة المدير الفني لفريق الكرة الأول إيهاب جلال، وذلك عقب النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية.



وقرر مجلس إدارة النادي المصري تجديد الثقة في المدير الفني إيهاب جلال، وعدم الالتفات إلى الهزيمة الأخيرة أمام فريق إنبي بهدف دون رد.



وقرر مجلس الفريق البورسعيدي إيقاف مستحقات لاعبي الفريق إلى أجل غير مسمى، وذلك حتى يعود اللاعبون إلى اتزامهم وتعود النتائج الإيجابية من جديد.

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وتلقى المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، ثاني هزيمة على التوالي بعد الخسارة في الجولة الماضية على يد المقاولون العرب.ورفع إنبي رصيده بقيادة مدربه حلمي طولان إلى 10 نقاط متقدمًا للمركز العاشر، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.