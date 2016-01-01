خوذة آبل للواقع المعزز قد تستخدم تقنية التصوير المجسم ( الهولوجرام )

المشكلة مع خوذات الرأس هي أنها يمكن أن تكون مرهقة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يرتدون النظارات بالفعل. هذا يعني أن الوزن الإضافي للإطار والنظارات قد يجعل الإعداد بأكمله ثقيلاً جدًا بحيث لا يمكن إستخدامه لفترات طويلة من الزمن. ومع ذلك، يبدو أنه يمكن أن يكون لدى شركة آبل حل فريد وجديد لتلك المشكلة، وهذا الحل هو التصوير المجسم ( الهولوجرام ).
هذا وفقا لبراءة إختراع حديثة إكتشفها موقع Apple Insider، حيث يبدو أن شركة آبل تستكشف التصوير المجسم الذي يمكن إستخدامه لإستبدال الشاشات المستخدمة في هذا النوع من الأجهزة القابلة للإرتداء. تصف آبل أنه بإستخدام التصوير المجسم بدلاً من الشاشات التقليدية، سيكون من الممكن معالجة بعض المشاكل الوظيفية مع مثل هذه الأجهزة.
على سبيل المثال، يشير موقع AppleInsider إلى كيفية تأثير الإنتقال إلى المكونات البصرية على حجم ووزن وتكلفة خوذة الرأس. أيضًا، من خلال إستخدام الشاشات التقليدية، فإن ذلك يؤثر على كيفية تصميم خوذات الرأس حيث يجب وضع المكونات بعيدًا عن المستخدم، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الضغط على وجه المستخدم، مما يجعل من غير المريح إرتداؤها لفترات طويلة من الوقت.
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