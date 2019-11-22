المركزي: 181 مليار جنيه زيادة في الدين المحلي بالنصف الأول من 2019

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صورة الخبر: المركزي: 181 مليار جنيه زيادة في الدين المحلي بالنصف الأول من 2019
المركزي: 181 مليار جنيه زيادة في الدين المحلي بالنصف الأول من 2019

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 181 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا للتقرير الشهري عن نوفمبر الصادر اليوم الثلاثاء من البنك المركزي، سجل إجمالي الدين العام المحلي 4.289 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.108 تريليون جنيه في نهاية 2018.

وارتفع بذلك الدين العام المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 84 مليار جنيه، حيث سجل بنهاية مارس الماضي 4.205 مليار جنيه.

وبحسب تقرير المركزي اليوم، ارتفع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي إلى 80.6% مقابل 77.1% في نهاية 2018، ولكنه انخفض مقارنة بيونيو 2018 عندما سجل 83.3% من الناتج المحالي الإجمالي.

وقال المركزي إن 87% من الدين العام المحلي في نهاية يونيو الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.731 تريليون جنيه بزيادة 226 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019.

كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 6.6% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 282.9 مليار جنيه بتراجع 57.1 مليار جنيه خلال الفترة، و6.4% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 275.2 مليار جنيه بزيادة 12.2 مليار جنيه.

المصدر: مصراوى

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